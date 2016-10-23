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بالصور.. أمن طنطا يسيطر على مشاجرة بين عائلتين بزجاجات المياه الغازية

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بالصور.. أمن طنطا يسيطر على مشاجرة بين عائلتين بزجاجات المياه الغازية بالصور.. أمن طنطا يسيطر على مشاجرة بين عائلتين بزجاجات المياه الغازية

>الغربية إسلام الخياط

سيطرت الأجهزة الأمنية بالغربية على مشاجرة حامية بين عائلتين بشارع سكة سيجر بحى أول طنطا.

 

كان اللواء حسام الدين خليفة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد إيهاب طلعت مأمور قسم أول طنطا يفيد بنشوب مشاجرة حامية بين عائلتين بشارع سكة سيجر أمام المنطقة الأزهرية، بسبب خلافات عائلية أدت إلى استخدام زجاجات المياه الغازية.

 

على الفور انتقل العقيد ناجى العيسوى، مفتش مباحث المدرية والمقدم أحمد العايد بالبحث الجنائى والنقباء محمد عمار ومحمد العسال مباحث القسم ورجال الشرطة السريين وتشكيل من قوات الأمن وسيارتين مصفحة للسيطرة على الموقف وتمركزت السيارات أمام المنطقة الأزهرية.

 

ونجحت قوات الأمن من فض الاشتباكات بين العائلتين وتم إلقاء القبض على أطراف المشاجرة بينما أصيب 3 بجروح وتم نقلهم للمستشفى الجامعى لإسعافهم وجارى فحص الأطراف وتحديد دور كل منهم فى المشاجرة وتحديد الاتهامات بعد المناقشة الأمنية.

 

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للعرض ومباشرة التحقيقات.

 

 

 

 


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