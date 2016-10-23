بالفيديو : زوجة الشهيد عادل رجائي تكشف رسالته الأخيرة ...

سمر العشري

قالت سامية زين العابدين، زوجة الشهيد العميد عادل رجائي ، إنها تحتسب زوجها من الشهداء، وإنه:«عاش بطل ومات بطل، استشهد عشان البلد تعيش، مكانه في جنة الخلد، كان مصلي الفجر قبل ما يخرج، أخر كلمه قالها لا إله إلا الله».

وأضافت «زين العابدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «انفراد»، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة «العاصمة»، مساء السبت: «عنيه مقفلة وبقة مقفول كأن حد مقفله، جوزي بطل دافع عن بلده، قعد سنة في رفح يدافع عن بلده، ده كل حاجة في حياتي».

وأشارت زوجة الشهيد العميد عادل رجائي، إلى أنها تحدثت معه قبل استشهاده بيوم، وقال لها «لازم الشعب يقف إيد واحدة، لأن مصر في خطر، اللي بيحاربنا كلاب مسعورة»، مضيفة: «مفيش حاجة تغلي عليكي يا مصر».

وشيع الفريق صدقي صبحي، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة ، عصر السبت، جثمان الشهيد العميد أركان حرب عادل رجائي، قائد الفرقة التاسعة مدرعة، في جنازة عسكرية مهيبة.

وأعلنت حركة إرهابية تُدعى «لواء الثورة»، تبني عملية اغتيال العميد عادل رجائي، بعد إطلاق وابل من الرصاص عليه أمام منزله في مدينة العبور.

شبكةعيونالإخبارية

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