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رئيس برلمان العراق يبحث مع مسئول كردى الحرب على داعش وملف النازحين

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رئيس برلمان العراق يبحث مع مسئول كردى الحرب على داعش وملف النازحين رئيس برلمان العراق يبحث مع مسئول كردى الحرب على داعش وملف النازحين

> بغداد أ ش أ

التقى رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى، مساء السبت فى مكتبه ببغداد ، وفدا من الاتحاد الاسلامى الكردستانى برئاسة الأمين العام للحزب صلاح الدين محمد بهاء الدين.

 

وتم خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع الأمنية فى العراق والعمليات العسكرية الجارية لتحرير محافظة نينوى من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابى ، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع السياسية وملف العوائل النازحة عن مناطق العمليات العسكرية ضد داعش والمستلزمات المطلوب تقديمها لهم.

 

وناقش الجبورى وبهاء الدين الهجمات التى تعرضت لها مدينة كركوك الجمعة عقب تسلل عشرات من مسلحى داعش واحباط القوات العراقية مخططهم لاحتلال مواقع ومنشآت حكومية واتخاذ رهائن من المدنيين ، وأكدا ضرورة تعزيز الجهود الأمنية لضمان عدم تكرار هذه الخروقات.


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