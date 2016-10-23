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تأكيد زواج حسن الرداد وإيمي سمير غانم وتحديد موعد زفافهما ...

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بعد فترة طويلة من نفي علاقاتهما العاطفية ، أعلن النجم الشاب حسن الرداد خبر زفافه من النجمة الشابة إيمي سمير غانم ، كما أعلن الثنائي موعد زفافهما وبدأوا بإرسال دعوات الحضور لأصدقائهما .


كما وجه الرداد دعوة حضور حفل الزفاف لعدد من أصدقاؤه ونجوم الوسط الفني عبر حسابه علي تطبيق " واتس آب " ، ومن المتوقع أن يقام حفل الزفاف في مدينة الجونة يوم 4 نوفمبر القادم في أحد الفنادق الشهيرة ، ليقطع بذلك سيل من الشائعات التي تداولتها وسائل الإعلام طوال الفترة الماضية .

كما أكدت الخبر الإعلامية حنان مفيد فوزي برسالة تهنئة عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " .

حيث كتبت حنان : " ربنا يسعدك يا أبو علي والله فرحت بمكالمتك قوي وبوسة كبيرة وبوستين ل إيمي وبجد نفسي أكون معاكم لولا سفري ، عموما ربنا هو اللي هيدبرها ومن قلبي يارب يحقق لبقية صحابي أحلام الحب اللي بيتمنوه " .

كان الرداد وإيمي تشاركا في بطولة عدد من المسلسلات و الأفلام منها مسلسل "حق ميت " ، وفيلمي " زنقة ستات " ، " عشان خارجين " .

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رئيس قسم الأخبار