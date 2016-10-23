مسابقة الملك عبدالعزيز مجال رحب لاكتساب مهارات التحكيم

يُعـدُّ التحكيم في المسابقات القرآنية ركيزة أساسية، ومحوراً جوهرياً في المفاضلة والتمييز بين المتسابقين، وتبذل الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية جهوداً كبيرة وأعمالاً كثيرة في سبيل تطوير آلية التحكيم، ورفع مستوى الجودة عند المحكمين، محلياً ودولياً، الأمر الذي يضمن العدالة والشفافية، ومن تلك الجهود المبذولة إقامة الدورة السابعة في مهارات تحكيم المسابقات القرآنية، التي أصبحت ضرورة ملحة.

بداية يرى المتدرب محمود الكفري من دولة لبنان أن التدريب على مهارات تحكيم المسابقات القرآنية له أهمية كبرى؛ لأنها تثمر جيلاً جديداً من الشباب يقود الدورات التحكيمية المقبلة، ويملك الخبرة والمعرفة اللازمة لقيادة دفة التحكيم بكل مصداقية وعدالة، مشيراً إلى أن هذه الدورة تسهم في تنمية القدرات، وتطوير المهارات، وتكسب المتدرب معلومات مهمة جداً.

ويضيف المتدرب عباس حمزة محمد من دولة السودان أن هذه الدورة التدريبية عمل مبارك وجليل؛ لأنه يتعلق بكتاب الله عز وجل ولا شك أن خدمة القرآن الكريم وخدمة أهله من أجل الأمور وأعظمها.

مؤكداً على أن الدورة تعين المحكم على ملاحظة الفرق بين متسابق وآخر، لأن هذه المسابقات يأتي إليها الحفاظ المتقنون للحفظ، وبالتالي لكي نفرق بين شخص وآخر لا بد أن ننتبه لهذه الدقائق وهذه الأشياء المهمة التي أشرنا إليها. ويلفت إلى أنَّ الاستفادة كبيرة من هذا البرنامج التدريبي، منها شرف معرفة أهل القرآن، والجلوس مع العلماء وزيارة بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة.

أما المتدرب بدر العلي من الكويت فإنه يشكر المملكة على تنظيم هذه المسابقة القرآنية العالمية برعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - ويؤكد على أنَّ هذه الدورة مهمة جداً للمحكم بأن يأخذ معلومات وقواعد وأصول التحكيم، فالتحكيم لا بد له من مهارات وضوابط ويجب أن يعرفها قبل أن يدخل في مجال التحكيم.

ويثمن بدر العلي ما يبذله المدربون بقيادة الدكتور منصور السميح والدكتور كمال قده، فهم متميزون، وأطلعونا على فوائد كثيرة في هذا المجال.

ويشير المتدرب أمير الدين من جزر القمر إلى أنَّ هذه الدورة لها أهمية قصوى جداً في تنمية المهارات للمحكمين، إذ نرى أن هذه المسابقات تقام دائماً في البلدان العربية والإسلامية، وكثير ما يشارك فيها نخبة من الطلبة الممتازين ونحن المحكمين نفتقر لمهارات تحكيم المسابقات حتى نكون محكمين مثاليين في هذه المسابقات التي تقام في الدول الإسلامية.

وأكّد أنه استفاد كثيراً من المشايخ المدربين، حيث تلقينا منهم علماً غزيرا ومعارف كثيرة جداً لم نكن ندركها ولم نفهما، وخاصة أنني كنت أشارك في مسابقات كثيرة لتحكيم القرآن في جزر القمر منذ 8 سنوات، ولم أكن أمتلك هذه المهارات التي تلقيتها في هذه الدورة التدريبية.

وقد أعرب الجميع عن بالغ شكرهم وتقديرهم لحكومة المملكة العربية السعودية إزاء ما قدمته من أعمال جبارة في خدمة كتاب الله تعالى، ومنها هذه المسابقة العريقة، وما صاحبها من برامج وفعاليات، ودورات تدريبية نافعة.

المتدرب عباس حمزة محمد من السودان

المتدرب محمود الكفري من لبنان

بدر العلي من الكويت