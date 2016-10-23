أبا الخيل: الأديان في أصلها تدعو إلى المبادئ السامية

رعى مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية رئيس مجلس كراسي البحث بالجامعة الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، الندوة الدولية التي ينظمها كرسي حوار الحضارات بالشراكة مع جامعة السوربون بعنوان "التمثيلات المكانية لشبه الجزيرة العربية".

وأكد أبا الخيل، أن الثقافات المختلفة بعضها يستمد مقوماته من بعض، وهي استمرار لما يخدم العالم ويشيع روح التفاهم، مبينا أن كرسي حوار الحضارات يهدف من خلال هذه الفعالية إلى تبيان الحق وفق منهج علمي تأصيلي لتاريخ الأديان التي تدعو إلى الخير والفضل.

وقال أبا الخيل، إن جامعة الامام وهي ترعى هذه الفعالية العلمية من خلال كرسي حوار الحضارات وغيره من الوحدات والكراسي والمعاهد والمراكز داخل المملكة وخارجها، تدرك الدور القيادي والمؤثر لها وخصوصا في هذا الوقت الذي نحن بأمس الحاجة فيه إلى التعاون والتفاهم والتعايش وبذل الجهد المستطاع حتى يتحقق الأمن والامان والسلام في العالم.

وتابع: "إن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا إذا قمنا بدورنا الحقيقي كمؤسسات تعليمية وبحثية تعنى بالعلم، وتدرك دورها الفاعل في التوجيه وجمع الكلمة وأدركنا أن كل الديانات في أصلها تدعو إلى المبادئ السامية لترسيخ قيم ودعائم الحوار والثقافة القائمة القائم على أساس التفاهم بين الشعوب.