128 جمعية بالمملكة توزع 700 ألف كيلو من تمور «أوقاف الراجحي»

الشيخ صالح الراجحي

نفذت إدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي برنامجها السنوي لتوزيع التمور الخيري داخل المملكة بالتعاون مع 128 جمعية خيرية في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح الأمين العام لإدارة الأوقاف عبدالسلام صالح الراجحي أن برنامج توزيع التمور الخيري يعد من البرامج الخيرية الرئيسة التي تنفذها إدارة الأوقاف سنوياً من منطلق استشعارها لاحتياجات الأسر المحتاجة في مختلف مناطق المملكة، ولما تمثله هذه الثمرة من وجبة رئيسة مهمة للأسرة، وبيَّن أنه تم خلال هذا البرنامج تزويد الجمعيات الخيرية وفرعي إدارة الأوقاف بمكة المكرمة والمدينة المنورة بـ 706 الف كيلو من التمور والتي تم إنتاجها في مزارع إدارة الأوقاف، مشيراً أنه تم اختيار الجمعيات الخيرية المستفيدة من هذا البرنامج وفقاً لمعايير دقيقة لإدارة الأوقاف أبرزها أن تكون هذه الجمعيات ضمن الفئتين (أ) و(ب) وفق تصنيف إدارة الجمعيات والمؤسسات التابعة لوكالة التنمية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وأشار الراجحي إلى أن الإدارة الزراعية بإدارة الأوقاف تعمل على تنفيذ المراحل اللازمة لتقديم التمور بأفضل صورة ابتداءً من جني التمور وفرزها وتخزينها، مروراً بالإشراف على مراحل الكنز والتغليف في عبوات مناسبة الشكل والحجم، وصولاً لتوزيع هذه التمور على مستودعات ومقارّ الجمعيات الخيرية في مختلف مناطق المملكة، فيما تتولى هذه الجمعيات تسليمها إلى الأسر المحتاجة.

وأضاف أن إدارة الأوقاف بفضل الله وزعت خلال الأعوام الماضية 14 ألف طن تقريباً من التمور في مختلف مناطق المملكة، بتكلفة إجمالية تزيد عن 62 مليون ريـال.