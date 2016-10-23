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التعريف بمسببات «هشاشة العظام»

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أطلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض فعاليات البرنامج الوقائي والتوعوي لليوم العالمي لمرض "هشاشة العظام" تحت شعار "احب عظامك.. لحماية مستقبلك" وذلك في مركز "حياة مول" التجاري في الفترة من 20 أكتوبر حتى السبت 22 أكتوبر.

وشهدت فعاليات اليوم الأول إقبالا شديدا على العيادة التي أقامتها صحة الرياض، حيث تم استقبال وفحص اكثر من ٢٠٠ حالة، وتبين وجود ٩ حالات مصابة بالمرض، وقام الفريق الطبي بتسجيل كافة بيانتهم للتنسيق مع مستشفى الملك سلمان بالرياض لاستقبالهم وتقديم الخدمة العلاجية لكل حالة. وتعرف الزوار خلال زيارتهم لأركان معرض فعاليات اليوم العالمي لمرض "هشاشة العظام" على مسببات المرض ومضاعفاته وطرق العلاج، والسبل الوقائية لتعزيز سلامة الجهاز العظمي، وأجرى الزائرون الفحص السريع على صحة وسلامة عظامهم بالعيادة الطبية المتواجدة داخل المعرض لمن هم فوق سن الـ ٢٥ للرجال والنساء.

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