توصية بإشراك المواطنين في العمل البلدي

محمد الشويمان

نظمت لجنة المبادرات بالمجلس البلدي بالرياض ورشة عمل لتطوير وتوحيد الإجراءات للخدمات البلدية حضرها أعضاء اللجنة وعدد من رؤساء البلديات الفرعية.

وأكد المتحدث الرسمي للمجلس محمد الشويمان أن هذه الورشة تأتي في إطار الجهود التي يبذلها المجلس في سبيل تعزيز مبدأ الشفافية وتوحيد الإجراءات البلدية، بما يصب في صالح لمواطنين.

وذكر الشويمان أن جملة من التوصيات خرجت بها هذه الورشة تمثلت في التأكيد على إشراك المواطنين من خلال قياس رضا المستفيد النهائي، والشفافية وذلك بإعلان الخدمات المنجزة لكل بلدية، وإقامة ورشة عمل ولقاءات قادمة للنظر في توحيد الإجراءات وجدولة جميع الخدمات والعمل التكاملي بين المجلس والبلديات والأمانة للوصل لأفضل أداء بما يخدم المواطنين.

وأضاف الشويمان أن الورشة أوصت بالبدء بخطوات عملية لتحقيق توجه أمانة منطقة الرياض بتحويل الخدمات البلدية إلى منصة الكترونية تشمل جميع الخدمات والاشتراكات للرخص وغيرها، مشيرا إلى أن هذه الورش سيتم عقدها بشكل شهري.

من جهته، أكد رئيس المجلس المهندس عبدالله العمران أن تنظيم الورشة وما خرجت بِه من توصيات يأتي ضمن أهداف المجلس الرامية لتطوير العمل البلدي وتحقيق الشفافية لخدمة المواطنين، وقدم شكره للجنة المبادرات برئاسة المستشار عبدالله الحربي وأعضاء اللجنة الذين قاموا بتنظيم هذه الورشة وجميع من شارك فيها.