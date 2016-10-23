موقع إلكتروني لمؤتمر «التنمية الإدارية»

بدر الحربي

دعا نائب مدير عام معهد الإدارة العامة للتدريب الدكتور بدر بن شجاع الحربي الراغبين والراغبات من المتخصصين والمهتمين بحضور مؤتمر "التنمية الإدارية في ظل التحديات الاقتصادية"، الذي ينظمه معهد الإدارة العامة خلال الفترة من 22-24 نوفمبر 2016م إلى التسجيل المبكر، مشيراً إلى أن المعهد، أطلق موقعاً إلكترونياً للمؤتمر، يشتمل على خاصية التسجيل المبكر للراغبين في الحضور والمشاركة، من خلال الرابط:www.ipa.edu.sa/adec. حيث يضمن التسجيل المبكر مقعداً للراغبين في حضور المؤتمر واستلام بطاقة المشاركة واصدارات المؤتمر العلمية مباشرة عند الحضور الى مقر عقد المؤتمر والذي سيكون –بمشيئة الله- في مركز الملك سلمان للمؤتمرات بمعهد الإدارة العامة في مدينة الرياض.

وأكد الدكتور بدر الحربي الذي يرأس اللجنة التنفيذية للمؤتمر أن فعاليات المؤتمر متنوعة ومتوازنة بين المشاركات العلمية والعملية. حيث يشتمل المؤتمر على جلسات لمتحدثين رئيسيين محليين ودوليين، وجلسات لعرض الأعمال العلمية المُحكّمة، وحلقات نقاش ثرية وورش عمل متخصصة يشارك بها خبراء ومسؤولون متخصصون في موضوع المؤتمر، إضافة الى جلسات لعرض التجارب الدولية الناجحة في مجال التنمية الإدارية من كل من الولايات المتحدة الامريكية، وكندا، وفرنسا، ونيوزيلاندا،وماليزيا.

وقال الدكتور الحربي إن اللجنة التنفيذية للمؤتمر تتابع بشكل دؤوب في اجتماعاتها الدورية المختلفة تنفيذ اللجان لأعمالها وفقاً للخطط المعدة. وذكر أن اللجنة العلمية للمؤتمر باشرت عملها منذ وقت مبكر، حيث قامت بوضع الاطار العام للمؤتمر متضمناً أهدافه، ومحاوره، وموضوعاته، ووضع الشروط والمعايير الخاصة بالأعمال العلمية المقدمة للمؤتمر، والعمل على إعداد الجدول التنفيذي لفعاليات المؤتمر وجلساته، وتدقيق وتقويم البحوث وأوراق العمل المقدمة، وإصدار الكتاب التوثيقي للبحوث وأوراق العمل، وكذلك اقتراح المطبوعات المتعلقة بالأعمال العلمية للمؤتمر. كما تواصل اللجان الأخرى أعمالها بشكل منتظم ودقيق.