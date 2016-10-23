اتفاقية للتكامل الإكلينيكي

اعتمد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر الدوسري اتفاقية التكامل الاكلينيكي بين مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل ومستشفى المزاحمية العام والتي تم توقيعها مؤخراً بحضور مساعد مدير عام صحة الرياض للخدمات العلاجية الدكتور سطام الشيحة ومساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية بصحة الرياض صالح الغامدي.

وتنص الاتفاقية التي وقعها كل من د. عتيق القرني مدير مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل وسعود النداح مدير مستشفى المزاحمية العام على تفعيل أوجه التكامل الاكلينيكي على مستوى الاقسام الطبية والمساندة بين الجانبين واستقبال الحالات الحرجة والطارئة وكذلك الحالات التي يتم تحويلها من خلال نظام "احالة الالكتروني".

كما شملت الاتفاقية تنفيذ برامج لتدريب الكوادر الطبية العاملة في المستشفيين وسد النقص بها في حالات الاحتياج وخلال الاجازات، وفتح عيادات تخصصية يتم تشغيلها من قبل الاستشاريين في كافة التخصصات الطبية وفقاً لاحتياجات كل مستشفى. وثمن د. القرني والنداح، جهود المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض في اتمام الاتفاقية والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة في كل من مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل ومستشفى المزاحمية لما فيه مصلحة المرضى والمراجعين.