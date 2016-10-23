لو مصاب بالسعال والبرد.. تجنب تناول اللبن "الرايب" ليلا

ذكر تقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية أن اللبن الرايب من الأطعمة المهمة التى تساعد على الهضم، لكنه من الأفضل تجنب تناوله أثناء الليل، على الرغم من أنه يحتوى على مصادر ممتازة من البكتيريا الجيدة وفيتامين د، الذى يعد جيدا لتقوية العظام والأسنان وتهدئة المعدة، فإذا كنت تعانى من حرقة المعدة أو مشاكل فى الهضم.

وفى هذا الإطار، كما جاء فى التقرير، فلا يجب تناول اللبن الرايب فى الليل، خاصة إذا كنت عرضة للسعال والبرد، لأنه ليس جيدا ويؤدى إلى تطور المخاط، ومن الأفضل تناول اللبن الرايب خلال النهار بدون سكر وإضافة بعض الفلفل الأسود، لتعزيز عملية الهضم وتهدئة الجهاز الهضمى.

وحسب التقرير فإن اللبن الرايب جيد للصحة، لكن هناك قواعد أكثر شيوعا لتناوله وهو تجنبه ليلا، ومن الممكن تناول اللبن الرايب بالأرز فهو أمر جيد لحل مشاكل المعدة وتعزيز عملية الهضم.