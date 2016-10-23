البيت الأبيض يندد باستخدام القوات السورية غازات سامة

ندد البيت الأبيض، السبت، باستخدام القوات الحكومية السورية أسلحة كيماوية بعد أن خلص تحقيق دولى، إلى أن هذه القوات مسئولة عن هجوم ثالث بالغاز السام فى الحرب الدائرة فى سوريا.

وأنحى التقرير الرابع للتحقيق الذى استمر 13 شهرا للأمم المتحدة ومنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية باللوم على القوات الحكومية السورية فى هجوم بالغازات السامة فى قميناس بمحافظة إدلب فى 16 مارس 2015، وفقا لنص للتقرير أطلعت عليه رويترز.

وفى أغسطس أنحى التقرير الثالث للتحقيق باللوم على الحكومة السورية فى هجومين بغاز الكلور فى تلمنس فى 21 أبريل 2014 وفى سرمين فى 16 مارس 2015، وقال إن مقاتلى تنظيم داعش استخدموا غاز خردل الكبريت .

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومى التابع للبيت الأبيض نيد برايس فى بيان يوم السبت "ندين بأقوى العبارات الممكنة تحدى نظام (الرئيس السورى بشار) الأسد للأعراف الدولية الراسخة ضد استخدام الأسلحة الكيماوية وتخلى سوريا عن التزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيماوية التى انضمت إليها عام 2013."