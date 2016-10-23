برج العذراء حظك اليوم الأحد 23 / 10 / 2016

نقدم لمواليد برج العذراء توقعات علماء الفلك اليوم الأحد 23 أكتوبر، وذلك بعدد من المجالات من أهمها الصعيد المهنى الذى توتر بشكل ملحوظ، أيضا الصعيد العاطفى والصحى، فضع نصائحهم فى الاعتبار ولا تغفل عنها.

برج العذراء على الصعيد المهني :

الصعيد المهنى لمواليد برج العذراء يسوده التوتر و الاضطراب و الطاقة السلبية ، عليك ان تلتزم فى تقديم مهام عملك وتضع كل تركيزك بالصعيد المهنى و خاصة ان هناك بعد الزملاء تصيبهم الغيرة تجاهك ، فلا تعطيهم الفرصة حتى يتمكنوا من ايجاء أى خطئ بعملك .

على الصعيد العاطفي :

لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى يحتل للكثير من الانتعاش والتجديد ، فلا تتردد من دعوة شريك على وجبه عشاء فى احدى الاماكن الرومانسية من أجل التجديد ، بالإضافة الى انه من الضرورى التعامل معه بوضوح و ابتعد تماما عن الجزء الغامض بشخصيتك .

برج العذراء على الصعيد الصحي :

لمواليد برج العذراء الصعيد الصحى يحتاج منك الاهتمام ، فعليك بممارسة الرياضة باستمرار و خاصة المشى ساعة يوميا من اجل استعادة نشاطك من جديد .

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء أنك ستبدأ الفترة المقبلة فى مشروع جديد لكنه يحتاج الكثير من الدعم ، فعليك الاستعانة بالمقربين بالنسبة لك لكى يعاونوك .