أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة آخرين في تصادم سيارتين بميدان المطرية –(صور) -
بالأسماء.. تشكيل المجلس الأعلى والهيئتان الوطنيتان للصحافة والإعلام -
لجنة لفحص توريد الأكسجين الطبي لمستشفيات دمياط -
بالصور.. محافظ المنوفية: نقف على الحياد من مرشحي انتخابات "تلا ـ الشهداء" -
بالصور.. محافظ كفر الشيخ يضبط سيارة مُحمّلة بـ 135 ألف وحدة زريعة بلطي -
أرسنال يتواصل مع فالفيردي لخلافة فينجر -
البرلمان يناقش تعديل أحكام المرور و42 اقتراحًا برغبة للنواب -
خبير: المشروع النووي يتكلف ١٥ مليار دولار وينتج ٤.٨ جيجا وات فقط -
طبيب مصري يتوصل لعلاج سرطان الثدي باستخدام فيروس «CMV» -
هشام الشريف: أنا وزير الغلابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج العذراء حظك اليوم الأحد 23 / 10 / 2016

Google+ Print
برج العذراء حظك اليوم الأحد 23 / 10 / 2016 برج العذراء حظك اليوم الأحد 23 / 10 / 2016

>كتبت رانيا علوى

نقدم لمواليد توقعات علماء الفلك اليوم الأحد 23 أكتوبر، وذلك بعدد من المجالات من أهمها الصعيد المهنى الذى توتر بشكل ملحوظ، أيضا الصعيد العاطفى والصحى، فضع نصائحهم فى الاعتبار ولا تغفل عنها.

 

برج العذراء على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج العذراء يسوده التوتر و الاضطراب و الطاقة السلبية ، عليك ان تلتزم فى تقديم مهام عملك وتضع كل تركيزك بالصعيد المهنى و خاصة ان هناك بعد الزملاء تصيبهم الغيرة تجاهك ، فلا تعطيهم الفرصة حتى يتمكنوا من ايجاء أى خطئ بعملك .

 

على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى يحتل للكثير من الانتعاش والتجديد ، فلا تتردد من دعوة شريك على وجبه عشاء فى احدى الاماكن الرومانسية من أجل التجديد ، بالإضافة الى انه من الضرورى التعامل معه بوضوح و ابتعد تماما عن الجزء الغامض بشخصيتك .

 

برج العذراء على الصعيد الصحي:

لمواليد برج العذراء الصعيد الصحى يحتاج منك الاهتمام ، فعليك بممارسة الرياضة باستمرار و خاصة المشى ساعة يوميا من اجل استعادة نشاطك من جديد .

 

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء أنك ستبدأ الفترة المقبلة فى مشروع جديد لكنه يحتاج الكثير من الدعم ، فعليك الاستعانة بالمقربين بالنسبة لك لكى يعاونوك .


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى