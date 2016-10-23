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برج السرطان حظك اليوم الأحد 23 / 10 / 2016

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برج السرطان حظك اليوم الأحد 23 / 10 / 2016 برج السرطان حظك اليوم الأحد 23 / 10 / 2016

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برج مائى يتميز بمشاعره الرقيقة وإحساسه القوى الذى نادراً ما يكذب عليه، عاشق لكل ما يتعلق بالفن وكبرياء وثقة لا يهزهما أحد هذه هى أبرز صفات الذى نقدم له اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى و الصحى، ذلك بالإضافة إلى ميول السرطان الدائمة إلى العزلة والتفكير فى الأشياء التى تهم شخصه فقط.

 

برج السرطان على الصعيد المهنى..

علاقتك المتوترة برئيسك فى العمل الآن تضطرك إلى رفض القيام ببعض المهام المنوط بها، تتعقد الأمور خاصة أن لغة الحديث تعطيك شعور بالإهانة الأمر الذى يرفضه تماماً مولود السرطان، وتحتاج إلى التفكير بحكمة حتى لا تتسبب فى مشاكل أخرى.

 

برج السرطان على الصعيد العاطفى ..

أفعالك تثبت ما تشعر به، و لايمكنك الىن المكابرة وعدم مصارحة الحبيب بشعورك تجاهه، فحدسك لن يكذب أبداً لكنك ترفض تصديق ما تشعر به خوفاً من تكرار تجربة فاشلة، و الوقت مناسب لأخذ خطوة جادة كبداية لعلاقة مميزة.

 

على الصعيد الصحى ..

حالتك الصحية مستقرة لكن التفكير المشوش و الارتباك الذى تشعر به يدفعك غلى النوم لفترات طويلة، عليك بالتغلب على هذه الحالة و العودة إلى حياتك الطبيعية سريعاً وممارسة الرياضة المحببة إليك.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يفكر فى اتخاذ عدد من القرارات التى ستؤثر على حياته الشخصية بشكل عام على الصعيد المهنى والعاطفى، ومفاجئات سارة تزيد من تعلق مولود السرطان بهذه القرارات.


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مصر 365

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