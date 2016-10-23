أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة آخرين في تصادم سيارتين بميدان المطرية –(صور) -
بالأسماء.. تشكيل المجلس الأعلى والهيئتان الوطنيتان للصحافة والإعلام -
لجنة لفحص توريد الأكسجين الطبي لمستشفيات دمياط -
بالصور.. محافظ المنوفية: نقف على الحياد من مرشحي انتخابات "تلا ـ الشهداء" -
بالصور.. محافظ كفر الشيخ يضبط سيارة مُحمّلة بـ 135 ألف وحدة زريعة بلطي -
أرسنال يتواصل مع فالفيردي لخلافة فينجر -
البرلمان يناقش تعديل أحكام المرور و42 اقتراحًا برغبة للنواب -
خبير: المشروع النووي يتكلف ١٥ مليار دولار وينتج ٤.٨ جيجا وات فقط -
طبيب مصري يتوصل لعلاج سرطان الثدي باستخدام فيروس «CMV» -
هشام الشريف: أنا وزير الغلابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج العقرب حظك اليوم الأحد 23 / 10 / 2016

Google+ Print
برج العقرب حظك اليوم الأحد 23 / 10 / 2016 برج العقرب حظك اليوم الأحد 23 / 10 / 2016

>

يمكن أن نطلق عليه الصندوق الأسود الذى يحتوى على الحقيقة الكاملة دون أن يفصح عنها، وروح هادئة ومشاعر دافئة تستتر وراء هذا القناع الذى يضعه الذى نقدم له اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

 

برج العقرب على الصعيد المهنى..

الحظ يبتسم لك وتلتقى شخص جديد فى محيط العمل يقترح عليك عدد من الأفكار التى تفتح لك آفاق جديدة من العمل فى عدد من المشاريع التى تسعى لها من فترة، ومازالت الفرصة متاحة للوصول إلى هدفك بشكل مختصر كما تفضل دائماً

 

برج العقرب على الصعيد العاطفى ..

لا يستطيع مولود العقرب أن يتحكم فى نظراته خاصة غن كانت إلى شخص يحبه، فمشاعر العقرب دائماً ما تفضحه على الرغم من تعمد كتمانها، ومواقف مميزة تجمع بينك وبين الحبيب تحسن من حالتك المزاجية.

 

على الصعيد الصحى ..

التعاون مع الطبيب لتشخيص حالتك بشكل صحيح يساعدك كثيراً فى خطوات العلاج، خاصة إنك تعانى من الصداع المستمر منذ فترة طويلة، وتحتاج إلى إجراء عدد من التحاليل والفحوصات الطبية بناءً على تعليمات الطبيب.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يعيش فى حالة معنوية مرتفعة ومميزة بعدما تأكد من مشاعر الحبيب تجاهه، الأمر الذى أدى إلى تطوره فى العمل بشكل ملحوظ فى الفترة الأخيرة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى