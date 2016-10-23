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حظك اليوم برج الثور الأحد 23 / 10 / 2016

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حظك اليوم برج الثور الأحد 23 / 10 / 2016 حظك اليوم برج الثور الأحد 23 / 10 / 2016

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نقدم لكم لبرج الثور على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى، لأبناء برج الثور وذلك ليوم الأحد 23 أكتوبر، ونستعرض ما يتوقعه لهم خبراء الأبراج.

 

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفى..

معظم المشكلات بينك وبين شريك حياتك سببها أنك تتعامل معه وكانه يشبهك فى كل شيئ وتغفل فكرة أنكما تكملان بعضكما، فليس بالضرورة أن تكونا متشابهين فى كل شيء.

 

برج الثور على الصعيد المهنى ..

المهام الوظيفية تحيطك من كل اتجاه بسبب تأجيلها المستمر، فاحرص على سرعة الانتهاء من عملك وعدم تأجيلها حتى لا تتراكم عليك وتصيبك بحالات نفسية سيئة.

 

برج الثور على الصعيد الصحى..

قد تتعرض اليوم لألام فى المعدة ، تحتاج لزيارة طبيب والتوقف عن الأكلات السريعة والمنتجات التى تحتوى على مواد حافظة، فمناعتك ضعيفة ولا تتحمل تلك المخاطر.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

قد تخسر شخصاً قريباً لقلبك خلال هذه الفترة نتيجة سوء فهم ومشكلة صغيرة بينكما تتفاقم، فاحرص على الاستماع الجيد والاقتناع بمبررات الطرف الآخر


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مصر 365

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