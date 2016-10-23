حظك اليوم برج الحمل الأحد 23 / 10 / 2016

يعد برج الحمل من الأبراج النارية، التى تتسم بالحماسة والشجاعة إلا أنه متهور بعض الشئ وعنيد لدرجة قد تكون فى غير صالحه فى بعض الأحيان، ونقدم لمواليد برج الحمل حظك اليوم على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى وتوقعات خبراء الأبراج له فى الفترة المقبلة.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى..

تحاول استعادة طاقتك فى العمل وانجاز المهام المطلوبة منك بشكل أسرع وأكثر كفاءة وذلك بعد فترة طويلة من المشكلات التى أثرت على نفسيتك وعملك، فحاول استغلال الفرصة.

برج الحمل على الصعيد العاطفى :

ستمر بفترة صعبة نتيجة بعد شريك حياتك عنك لظروف خاصة، ولكن عليك التحلى بالصبر حتى يعود واعلم جيداً أن البعد المؤقت يزيد المحبة والاشتياق، ويزيد من قوة العلاقة.

برج الحمل على الصعيد الصحى :

وزنك زاد بشدة خلال الفترة الأخيرة، تحتاج الى ممارسة الرياضة بانتظام على الأقل لمدة ساعة يومياً وتنظيم وجباتك ومواعيد تناول الطعام، وحاول الإقلاع عن عادة تناول الحلويات ليلاً قبل النوم.

توقعات علماء الأبراج لك فى الفترة القادمة :

تأتيك فرصة هائلة فى عملك لا تضيعها ووظف كل مهاراتك وذكائك فى طرق استغلالها، بدلاً من التفكير فى ترك وظيفتك والبحث عن أخرى.