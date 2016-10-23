حظك اليوم برج الحوت الأحد 23 / 10 / 2016

نقدم لمولود برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج المعروف بطيبته الشديدة ولكنه فى الوقت نفسه عملى جدًا ويهتم بمصلحته فى المقام الأول ويضعها فوق أى اعتبار آخر مهما كان ذلك مزعجًا للمحيطين به.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني:

أنت مشحون بالكثير من الطاقة الإيجابية ومن المحتمل أن تتفاجأ عندما ترى كم الإنجازات التى تحققها اليوم، بالتالى سيتم مسح كل ما تراكم من عقبات فى طريق المشاريع الصعبة المتوقفة، لن تكون قادرًا على إنهاء كل المهام المتراكمة عليك.

على الصعيد العاطفي:

أنت أقل نضجًا على الجانب العاطفى، بالتالى تفشل فى إدراك العلاقات العاطفية المتداخلة المتعددة الأوجه مما يجعلك أحيانًا عدوانيًا مع شريك حياتك. حاول أن تغتنم أى فرصة للتقرب إلى الشخص الذى تعجب به.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

حالتك الصحية جيدة ولكن لا ينبغى أن يجعلك تتجاهل الأنشطة البدنية، حتى لو لجأت لحل وسط كأن تنغمس فى أنشطة تتطلب جهدًا بدنيًا وتكون ممتعة فى الوقت نفسه، كلعب الكرة أو ممارسة الألعاب الرياضية.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

بداية اليوم ستكون على ما يرام، ولكن سيشوبه بعض التعقيدات فى منتصف اليوم وقد تضطر إلى تغيير خططك اليوم فحاول أن تكون مرنًا.