حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 23 / 10 / 2016

بشكل عام الأجواء مستقرة بالنسبة لكل الأبراج خاصة على الصعيد المهنى، حتى المشاكل الصغيرة التى تطرأ فى يومهم يمكنهم التعامل معها بذكاء وإدارة الأزمة دون الكثير من الانزعاج ولكن على الصعيد العاطفى لن تكون الأجواء إيجابية للجميع وينبغى على الجميع توخى الحذر خاصة فى العلاقات المتوترة بالفعل.

برج الجوزاء حظك اليوم الأحد 23 / 10 / 2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج الجوزاء يسير بخطى ثابته ، حيث استطعت خلال الفترة الماضية أن تثبت مدى استطاعتك على القيام بالكثير من المهام على أكمل وجه ، و التى تم تكليفك بها من قبل مديريك .

على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى متوتر لحد كبير ، عليك ان تتخطى هذه المرحلة بالتفاهم مع شريكك حتى لا تضرب العلاقة بنسبة أكبر من ذالك .

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الجوزاء الصعيد الصحى يحتاج للكثير من الاهتمام و من أهم الخطوات التى عليك ان تتخذها هو ان تستغنى تماما عن السهر الذى يعرض جسدك للإرهاق الشديد ، و من الافضل لوصول لنتيجة سريعة ان تتوقف عن تناول المشروبات التى تحتوى على " الكافيين " .

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء أنك سوف تلتقى بعدد من اصدقاءك القدامى حيث يحسن هذا اللقاء من حالتك المزاجية وجعلك أكثر حماسا وتفاؤلا.

برج العذراء حظك اليوم الأحد 23 / 10 / 2016

برج العذراء على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج العذراء يسوده التوتر و الاضطراب و الطاقة السلبية ، عليك ان تلتزم فى تقديم مهام عملك وتضع كل تركيزك بالصعيد المهنى و خاصة ان هناك بعد الزملاء تصيبهم الغيرة تجاهك ، فلا تعطيهم الفرصة حتى يتمكنوا من ايجاء أى خطئ بعملك .

على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى يحتل للكثير من الانتعاش والتجديد ، فلا تتردد من دعوة شريك على وجبه عشاء فى احدى الاماكن الرومانسية من أجل التجديد ، بالإضافة الى انه من الضرورى التعامل معه بوضوح و ابتعد تماما عن الجزء الغامض بشخصيتك .

برج العذراء على الصعيد الصحي:

لمواليد برج العذراء الصعيد الصحى يحتاج منك الاهتمام ، فعليك بممارسة الرياضة باستمرار و خاصة المشى ساعة يوميا من اجل استعادة نشاطك من جديد .

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء أنك ستبدأ الفترة المقبلة فى مشروع جديد لكنه يحتاج الكثير من الدعم ، فعليك الاستعانة بالمقربين بالنسبة لك لكى يعاونوك .

برج السرطان حظك اليوم الأحد 23 / 10 / 2016

برج السرطان على الصعيد المهنى..

علاقتك المتوترة برئيسك فى العمل الآن تضطرك إلى رفض القيام ببعض المهام المنوط بها، تتعقد الأمور خاصة أن لغة الحديث تعطيك شعور بالإهانة الأمر الذى يرفضه تماماً مولود السرطان، وتحتاج إلى التفكير بحكمة حتى لا تتسبب فى مشاكل آخرى.

برج السرطان على الصعيد العاطفى ..

أفعالك تثبت ما تشعر به، و لايمكنك الىن المكابرة وعدم مصارحة الحبيب بشعورك تجاهه، فحدسك لن يكذب أبداً لكنك ترفض تصديق ما تشعر به خوفاً من تكرار تجربة فاشلة، و الوقت مناسب لأخذ خطوة جادة كبداية لعلاقة مميزة.



> على الصعيد الصحى ..

حالتك الصحية مستقرة لكن التفكير المشوش و الارتباك الذى تشعر به يدفعك غلى النوم لفترات طويلة، عليك بالتغلب على هذه الحالة و العودة إلى حياتك الطبيعية سريعاً وممارسة الرياضة المحببة إليك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يفكر فى اتخاذ عدد من القرارات التى ستؤثر على حياته الشخصية بشكل عام على الصعيد المهنى والعاطفى، ومفاجئات سارة تزيد من تعلق مولود السرطان بهذه القرارات.

برج العقرب حظك اليوم الأحد 23 / 10 / 2016

برج العقرب على الصعيد المهنى..

الحظ يبتسم لك وتلتقى شخص جديد فى محيط العمل يقترح عليك عدد من الأفكار التى تفتح لك آفاق جديدة من العمل فى عدد من المشاريع التى تسعى لها من فترة، ومازالت الفرصة متاحة للوصول إلى هدفك بشكل مختصر كما تفضل دائماً

برج العقرب على الصعيد العاطفى ..

لا يستطيع مولود العقرب أن يتحكم فى نظراته خاصة غن كانت إلى شخص يحبه، فمشاعر العقرب دائماً ما تفضحه على الرغم من تعمد كتمانها، ومواقف مميزة تجمع بينك وبين الحبيب تحسن من حالتك المزاجية.

على الصعيد الصحى ..

التعاون مع الطبيب لتشخيص حالتك بشكل صحيح يساعدك كثيراً فى خطوات العلاج، خاصة إنك تعانى من الصداع المستمر منذ فترة طويلة، وتحتاج إلى إجراء عدد من التحاليل والفحوصات الطبية بناءً على تعليمات الطبيب.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يعيش فى حالة معنوية مرتفعة ومميزة بعدما تأكد من مشاعر الحبيب تجاهه، الأمر الذى أدى إلى تطوره فى العمل بشكل ملحوظ فى الفترة الأخيرة.

حظك اليوم برج الثور الأحد 23 / 10 / 2016

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفى..

معظم المشكلات بينك وبين شريك حياتك سببها أنك تتعامل معه وكانه يشبهك فى كل شيئ وتغفل فكرة أنكما تكملان بعضكما، فليس بالضرورة أن تكونا متشابهين فى كل شيء.

برج الثور على الصعيد المهنى ..

المهام الوظيفية تحيطك من كل اتجاه بسبب تأجيلها المستمر، فاحرص على سرعة الانتهاء من عملك وعدم تأجيلها حتى لا تتراكم عليك وتصيبك بحالات نفسية سيئة.

برج الثور على الصعيد الصحى..

قد تتعرض اليوم لألام فى المعدة ، تحتاج لزيارة طبيب والتوقف عن الأكلات السريعة والمنتجات التى تحتوى على مواد حافظة، فمناعتك ضعيفة ولا تتحمل تلك المخاطر.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

قد تخسر شخصاً قريباً لقلبك خلال هذه الفترة نتيجة سوء فهم ومشكلة صغيرة بينكما تتفاقم، فاحرص على الاستماع الجيد والاقتناع بمبررات الطرف الآخر.

حظك اليوم برج الحمل الأحد 23 / 10 / 2016

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى..

تحاول استعادة طاقتك فى العمل وانجاز المهام المطلوبة منك بشكل أسرع وأكثر كفاءة وذلك بعد فترة طويلة من المشكلات التى أثرت على نفسيتك وعملك، فحاول استغلال الفرصة.

برج الحمل على الصعيد العاطفى :

ستمر بفترة صعبة نتيجة بعد شريك حياتك عنك لظروف خاصة، ولكن عليك التحلى بالصبر حتى يعود واعلم جيداً أن البعد المؤقت يزيد المحبة والاشتياق، ويزيد من قوة العلاقة.

برج الحمل على الصعيد الصحى :

وزنك زاد بشدة خلال الفترة الأخيرة، تحتاج الى ممارسة الرياضة بانتظام على الأقل لمدة ساعة يومياً وتنظيم وجباتك ومواعيد تناول الطعام، وحاول الإقلاع عن عادة تناول الحلويات ليلاً قبل النوم.

توقعات علماء الأبراج لك فى الفترة القادمة :

تأتيك فرصة هائلة فى عملك لا تضيعها ووظف كل مهاراتك وذكائك فى طرق استغلالها، بدلاً من التفكير فى ترك وظيفتك والبحث عن أخرى.

حظك اليوم برج الأسد الأحد 23 / 10 / 2016

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني:

مستقبلك المهنى يتعرض لخطر شديد بسبب سلوكك العاطفى أكثر من اللازم، حاول أن تغير ذلك فى أسرع وقت ممكن، وحاول أن تمتص غضب رؤساءك من هذه المشكلة وفى الوقت نفسه ابحث عن مجال آخر يوازن العمل.

على الصعيد العاطفي:

قد تصادفك بعض المعلومات التى تساعدك على فهم شريك حياتك وتجعل العلاقة تأخذ منحنى أفضل بعد أن مرت فترة طويلة من الالتباس بسبب إشارات مربكة ومتناقضة من شريك حياتك.

برج الأسد على الصعيد الصحي:

بسبب التنقلات يبدو أن نظام اللياقة البدنية الخاص بك لم يعد قائمًا، حاول أن تعيد ترتيب هذا النظام وفى الوقت نفسه اعرف أنه بإمكانك أن تكون عرضة للعدوى فحاول أن تتناول أدوية خفيفة.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

شخص مقرب منك بدأ الآن يلعب دورًا محوريًا فى عقلك، فيما يبدو لك قصة حب فى مهدها ولكن الأمر أكبر بكثير من ذلك، وستشعر بالفزع حين تدرك أنه لم يعد بإمكانك أن تخرج هذا الشخص من حياتك.

حظك اليوم برج الحوت الأحد 23 / 10 / 2016

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني:

أنت مشحون بالكثير من الطاقة الإيجابية ومن المحتمل أن تتفاجأ عندما ترى كم الإنجازات التى تحققها اليوم، بالتالى سيتم مسح كل ما تراكم من عقبات فى طريق المشاريع الصعبة المتوقفة، لن تكون قادرًا على إنهاء كل المهام المتراكمة عليك.

على الصعيد العاطفي:

أنت أقل نضجًا على الجانب العاطفى، بالتالى تفشل فى إدراك العلاقات العاطفية المتداخلة المتعددة الأوجه مما يجعلك أحيانًا عدوانيًا مع شريك حياتك. حاول أن تغتنم أى فرصة للتقرب إلى الشخص الذى تعجب به.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

حالتك الصحية جيدة ولكن لا ينبغى أن يجعلك تتجاهل الأنشطة البدنية، حتى لو لجأت لحل وسط كأن تنغمس فى أنشطة تتطلب جهدًا بدنيًا وتكون ممتعة فى الوقت نفسه، كلعب الكرة أو ممارسة الألعاب الرياضية.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

بداية اليوم ستكون على ما يرام، ولكن سيشوبه بعض التعقيدات فى منتصف اليوم وقد تضطر إلى تغيير خططك اليوم فحاول أن تكون مرنًا.

حظك اليوم برج الدلو الأحد 23 / 10 / 2016

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفى..

علاقاتك العاطفية السابقة التى فشلت تسيطر عليك وتمنعك من الدخول فى علاقة جديدة، حاول التخلى عن تلك الأفكار وفتح صفحة جديدة مع شخص يرتاح له قلبك.

برج الدلو على الصعيد المهنى ..

هناك الكثير من الأخطاء تقع فى العمل لست انت المسؤل عنها، فلا تدع أحد يحملك مسؤلية أخطاء لا علاقة لك بها، فقط التزم فى عملك وطور من أدائك ولا تنشغل بمشاكل الأخرين.

برج الدلو على الصعيد الصحى..

حان الوقت للعودة الى ممارسة الرياضة بانتظام ، ففى الفترة الأخيرة تعانى من كسل وخمول وإرهاق يحتاجون الى ممارسة الرياضة للقضاء عليهم، فلا تتردد فى اتخاذ هذه الخطوة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

تتعرض لمواقف سيئة اليوم مع أشخاص قريبين منك بسبب نقلك لمشاعر غير حقيقية تشعر بها، فيترتب عليها سوء فهم وتقدير من الأخرين مما يحدث مشكلات بينكم.

حظك اليوم برج القوس الأحد 23 / 10 / 2016

يعد برج القوس من الأبراج النارية التى تتسم بالاندفاع والحماس، إلا أنه عصبى بعض الشئ، ونقدم لمواليد برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى وتوقعات خبراء الأبراج له فى الفترة المقبلة.

برج القوس على الصعيد المهنى..

هذا هو الوقت المناسب لتكثيف كل ما تبذله من جهد للتركيز على طموحك، فجهود تصميمك لن تذهب سدى ويمكنك أن تتوقع مكاسب طائلة فى المستقبل القريب فسوف تتلقى الدعم الكامل من عائلتك فى هذا المشروع.

برج القوس على الصعيد العاطفى :

قد تصادف بعض المعلومات التى تساعدك على فهم شريك حياتك فتتجه العلاقة لشكل أفضل لكم، بعد أن أرسل شريك حياتك اشارات مربكة ومتناقضة الأيام الماضية ولكن اليوم ستفهم أهمية هذا السلوك وهذا سيساعدك على اتخاذ قرارات مهمة بشأن طبيعة مستقبل علاقتك.

برج القوس على الصعيد الصحى :

لقد آن الأوان أن تدرك أن صحتك مهمة للغاية فاليوم هو يوم جيد للبدء فى نظام الصحة والانضمام إلى الطبقة الممارسة للرياضة فلديك فرصة أكبر للنجاح.

توقعات علماء الأبراج لك الفترة القادمة :

كن مستعداً للوفاء بالالتزامات المالية والاجتماعية والشخصية الخاصة بك، فأنت غير قادر على التعامل مع الضغوط التى تعيشها من الأسرة والأصدقاء، ومع ذلك فسوف تساعد عدد من الناس بالكلمات والأفعال.

حظك اليوم برج الميزان الأحد 23 / 10 / 2016

يعد برج الميزان من الأبراج الهوائية التى يتسم أصحابها بالعقلانية والهدوء، فيحرصون على الظهور أمام الآخرين بمظهر جذاب، مما يلفت الأنظار لهم ويجعل البعض يفضل اختيارهم كشركاء للحياة،ونقدم لمواليد برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى وتوقعات خبراء الأبراج له فى الفترة المقبلة.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهنى..

اليوم تأخذ عطلة عن العمل وتستمتع بيومك لا تقلق فإدارتك فى مجال العمل معجبة بأداءك كما انك قد تحصل على ترقية فى الفترة المقبلة وهذا يحفزك على العمل أكثر من أى وقت مضى.

برج الميزان على الصعيد العاطفى :

سوف تكون خالى الذهن وتبحث عن العناصر الحقيقية من الحب والحنان دون رؤية وردية، فلا تدع التجارب المريرة من الماضى تؤثر عليك ولكن إذا كنت خائف تخطى الأمر بهدوء.

برج الميزان على الصعيد الصحى :

الأيام الماضية أعطيت لصحة المقربين منك أولوية على صحتك، أما اليوم فتعزز من مستوى صحتك ولياقتك البدنية كما لديك الفرصة لتدريب كثير من الناس.

توقعات علماء الأبراج لك الفترة القادمة :

عليك أن تدرك أهمية أن تكون قادراً على فتح قلبك وعقلك من أجل التعامل بنجاح مع الصعوبات الحالية.

حظك اليوم برج الجدى الأحد 23 / 10 / 2016

يعد برج الجدى من الأبراج الترابية التى تتسم بالصبر والطموح والتحفظ فى التعامل مع الآخرين، كما أنه صلب وصاحب شخصية استقلالية، ونقدم لمواليد برج الجدى حظك اليوم على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى وتوقعات خبراء الأبراج له فى الفترة المقبلة.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهنى..

الوقت مناسب للتركيز على مواهبك الخاصة ولا تقلق بشأن نقاط ضعفك فهذا هو عصر انتصار بالنسبة لك اليوم، قد تتلقى بعض الثروة الغير متوقعة من ممتلكات الأجداد أو الاستثمارات الخاصة بك فى الماضى ولا احذر من شخص متورط فى صفقات نقدية.

الجدى على الصعيد العاطفى :

الكواكب تتوقع قدوم بعض الصراعات إلى طريقك سواء على الحياة المهنية أو العاطفية، ولكن من المهم ألا تنفعل عاطفياً مع أقوال وأفعال شريك الحياة.

برج الجدى على الصعيد الصحى :

الحمى والقشعريرة قد تسيطر عليك اليوم فمن الأفضل أن تأخذ الاحتياطات الكافية عند الذهاب للخارج ولكنها مشكلة صحية بسيطة من المرجح أن تجعلك سريع الانفعال كما يمكنك أن تغير تغييرات جذرية فى نظامك الغذائى.

توقعات علماء الأبراج لك الفترة القادمة:

لديك احساس مرهف اليوم، ومع ذلك تشعر بالإنجاز وهذا ما سيتم ملاحظته من قبل الناس والنتيجة ستحصل على مزيد من التقدير سواء فى المنزل أو فى مكان العمل.