وزير الآثار يكرم أثرى بأسوان تصدى لمحاولة سرقة مقبرتين

كرم الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، الأثرى أحمد عوض الله سليم، كبير مفتشى منطقة غرب أسوان الأثرية، والخفراء القائمين على تأمين المنطقة، لجهودهم فى إحباط محاولة الاستيلاء على مقبرتين أثريتين بمنطقة الأغاخان غرب النيل، بعد أن تم القبض على 8 لصوص آثار.

جاء ذلك خلال على هامش زيارة وزير الآثار لمحافظة أسوان، أمس السبت، لحضور فعاليات مهرجان تعامد الشمس بأبو سمبل.

وأشاد وزير الآثار خلال حفل التكريم الذى حضره الأثرى نصر سلامة، مدير عام آثار أسوان والنوبة، بالجهود التى بذلها الأثرى وخفراء التأمين بمنطقة غرب أسوان، بعد نجاحهم فى التصدى لمحاولات لصوص الآثار التى لا يدركون قيمتها كجزء أصيل من تراب وتاريخ هذا الوطن، مؤكداً اعتزازه بالدور الوطنى الذى بذلوه لتأمين وحماية المنطقة الأثرية غرب أسوان، باعتبارها أحد أهم مناطق مصر الأثرية.

ومن جانبه قال نصر سلامة إن اللصوص حاولوا الاستيلاء على مقبرتين تعودان للأسرة 26 بالقرب من ضريح الأغاخان غرب النيل، إحداهما شرق الأغاخان والأخرى غربه، إلا أن وطنية العاملين فى الآثار حالت دون محاولة اللصوص.