مصادر: حجز 2320 وحدة بالرحاب ومدينتى من إجمالى 5400 خلال 5 أيام فقط

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان، عن أن إجمالى عدد الوحدات التى تم حجزها فى مدينة الرحاب وصل لـ1200 وحدة، وذلك منفذ فتح باب الحجز يوم الأحد الماضى وحتى الآن.

وأضافت المصادر، لـ"اليوم السابع" أن الوحدات التى تم حجزها فى مدينتى وصل لـ1120 وحدة، وذلك خلال نفس الفترة، مشيرة إلى أن الحجز مستمر لحين الانتهاء من حجز الوحدات التى أعلنت عنها الوزارة بالكامل، وأضافت المصادر، أن بيع كراسات شروط الحجز مستمر طوال فترة الحجز.

وأكدت المصادر أن عدد من قاموا بشراء كراسات شروط حجز الوحدات السكنية التى أعلنت عنها الوزارة فى مدينتى "الرحاب ومدينتى، وصل لـ7000 مواطن، حيث وصل عدد الكراسات التى تم بيعها للرحاب لـ4500 كراسة، فيما وصل عدد كراسات شروط التى تم بيعها لوحدات مدينتى لـ2500 كراسة.

وأوضحت المصادر، أنه الحجز بالنسبة لمشروع مدينتى يتم التقدم لفرع بنك التعمير والإسكان، (26 شارع الكروم) المهندسين، وبالنسبة لمشروع الرحاب، يتم التقدم لفرع بنك التعمير والإسكان، (2 شارع عباس العقاد) مدينة نصر، وذلك حتى 1/12/2016 خلال مواعيد وأيام العمل الرسمية.

وأضاف أنه فيما يتعلق بأسلوب الحجز والتخصيص، فأولوية الحجز والتخصيص بأسبقية سداد مقدم الحجز، وتبلغ قيمة مقدم الحجز 50% من إجمالى قيمة الوحدة، ويتم سداد الباقى على 3 أقساط سنوية متساوية محملة بالعائد من تاريخ التعاقد.

وفيما يتعلق بأسلوب الحجز والتخصيص سيكون بأولوية الحجز والتخصيص وبأسبقية سداد مقدم الحجز، وتبلغ قيمة مقدم الحجز 50% من إجمالى قيمة الوحدة، ويتم سداد الباقى على 3 أقساط سنوية متساوية محملة بالعائد من تاريخ التعاقد.

من جانبه أكد المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن طرح هذه الوحدات يأتى تنفيذا لاستراتيجية الوزارة بإتاحة، وحدات سكنية مناسبة للشرائح المختلفة، موضحاً أن الوحدات المطروحة كاملة التشطيب، بنماذج متنوعة، ومساحات تتراوح بين 58م2 و162م2، وجاهزة للاستلام الفورى.

وكانت وزارة الإسكان طرحت كراسات شروط 5400 وحدة سكنية بمشروعى "مدينتى" و"امتداد الرحاب" بمدينة القاهرة الجديدة، منها 3912 وحدة بـ"مدينتى"، و1488 وحدة بـ"الرحاب"، بجميع فروع بنك التعمير والإسكان على مستوى الجمهورية، ابتداء من الأحد الماضى، خلال أيام العمل الرسمية، من الساعة الثالثة، وحتى الخامسة مساء، والوحدات المطروحة كاملة التشطيب، بنماذج متنوعة، ومساحات تتراوح بين 58م2 و162م2، وجاهزة للاستلام الفورى.