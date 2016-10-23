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الكنيسة الكاثوليكية: الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية نهاية أكتوبر

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الكنيسة الكاثوليكية: الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية نهاية أكتوبر الكنيسة الكاثوليكية: الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية نهاية أكتوبر

>سارة علام

أكد جميل حليم، محامى الكنيسة الكاثوليكية وأحد القائمين على إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية لكنيسته، أنه سيتم الانتهاء من صياغة بنود المشروع نهاية أكتوبر الجارى على أن تتضح معالمه خلال الأسابيع القليلة القادمة.

 

وأوضح حليم فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة القائمة على إعداد القانون استبعدت مواد التبنى الذى تحلله المسيحية، وكذلك المواريث لتعارضها مع الشريعة الإسلامية ومن ثم القانون العام فى وبدأت العمل على إعداد قانون يتفق مع شرائع الكنائس الشرقية الكاثوليكية التى أقرها الفاتيكان ولا يتعارض مع القانون المصرى.

 

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية للأقباط يعد القانون الثانى الذى ينتظره ملايين المسيحيين فى مصر بعد إقرار قانون بناء وترميم الكنائس من قبل البرلمان الشهر الماضى.


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