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ضبط 2.4 طن زيت طعام مجهول المصدر بحدائق القبة

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ضبط 2.4 طن زيت طعام مجهول المصدر بحدائق القبة ضبط 2.4 طن زيت طعام مجهول المصدر بحدائق القبة

>كتب عبد الله محمود

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات موسعة، استهدفت التجار القائمين على تخزين السلع الاستراتيجية والحيوية، وإعادة بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة، وذلك بقصد إحكام الرقابة على القطاعات التموينية والتجارية، لتحقيق الاستقرار بالأسواق، ومكافحة كل صور الغش التجارى والمتابعة الميدانية الدقيقة لحركة السلع بالأسواق.

وأسفرت الحملات عن ضبط "عصام.ل.م" 56 سنة مدير مخزن مواد غذائية وذلك لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائيه مجهول المصدر، بقصد استخدامه فى اعداد الوجبات الجاهزة، حيث تم ضبط "2.4 طن زيت طعام"، تحــــرر المحضر رقــــم 19047 جنح جزئيه قسم الحدائق لسنة 2016 .

 


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