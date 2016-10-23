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تعاون بحثي بين منطقة أم القيوين الطبية والكلية الإماراتية الكندية

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تعاون بحثي بين منطقة أم القيوين الطبية والكلية الإماراتية الكندية تعاون بحثي بين منطقة أم القيوين الطبية والكلية الإماراتية الكندية

وقعت منطقة أم القيوين الطبية مذكرة تفاهم مع الكلية الإماراتية الكندية الجامعية وذلك في إطار توثيق سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات الدراسات والأبحاث المعنية بالجانب الصحي عبر إطلاق مجموعة برامج ودورات تدريبية بالإضافة إلى تخفيضات وخصومات في تكاليف الرسوم الدراسية لمنتسبي منطقة أم القيوين الطبية.

وقع المذكرة من جانب منطقة أم القيوين محمد عمر الخرجي نائب مدير المنطقة نيابة عن الشيخة فاطمة عبدالله القاسمي مدير المنطقة والاستاذ الدكتور جلال حاتم رئيس الكلية الإماراتية الكندية الجامعية.

وبموجب المذكرة ستقوم الكلية الإماراتية الكندية بتسخير خبراتها في مجال التدريب وتبادل المعارف بهدف دعم وتطوير مهارات وقدرات العاملين في المنطقة الطبية والإسهام في الحملات التوعوية.

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