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نهيان بن مبارك: جائزة الإمارات الجينية تكريم لجهود العلماء

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نهيان بن مبارك: جائزة الإمارات الجينية تكريم لجهود العلماء نهيان بن مبارك: جائزة الإمارات الجينية تكريم لجهود العلماء

قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، رئيس جمعية الإمارات للأمراض الجينية: «تأتي جائزة الإمارات للحد من الاضطرابات الجينية 2016 لتكريم جهود العلماء والأطباء والمتخصصين في الرعاية الصحية، للاستفادة منها في مجال علم الوراثة وعلم الجينوم».

جاء ذلك خلال حضوره فعاليات الجائزة التي تعد من أبرز أنشطة المؤتمر الدولي السادس للاضطرابات الجينية 2016، والتي تستضيفها جمعية الإمارات للأمراض الجينية في فندق بارك حياة بدبي.

وقد أشاد معاليه بنجاح هذا المؤتمر في دورته السادسة، حيث قال: «مفتاح نجاح المؤتمر الدولي السادس للاضطرابات الجينية الجهود الواضحة والملموسة في الحد من انتشار وتأثير اضطرابات الدم الوراثية، من خلال زيادة الوعي في المجتمع بالأمراض الوراثية وطرائق الوقاية منها، برئاسة الدكتورة مريم مطر، مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة الجمعية، وتعتبر جهود هذه المنظمة غير ربحية، التي أنشأت في عام 2006».

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