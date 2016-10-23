الشعبة البرلمانية تشارك في اجتماعات «تنفيذية» الاتحاد البرلماني الدولي

شاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماعات اللجنة التنفيذية الـ «274» للاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت أمس بمقره في جنيف.

وترأس الاجتماعات التي عقدت على مدى اليومين الماضيين صابر شودري رئيس الاتحاد البرلماني الدولي بحضور مارتن تشونغ الأمين العام للاتحاد، وناقشت عدداً من الموضوعات الإجرائية والموضوعية من أبرزها تقريران لرئيس الاتحاد والأمين العام والمسائل المتعلقة بحالة الأعضاء والتعاون مع الأمم المتحدة.

ومثل المجلس الوطني الاتحادي في اجتماعات اللجنة التنفيذية علي جاسم أحمد عضو المجلس الوطني الاتحادي ممثل المجموعة العربية في اللجنة.

لجنة

وشارك علي جاسم أحمد عضو المجلس الوطني الاتحادي ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي في اجتماع لجنة الشراكة بين الجنسين المنبثقة عن اللجنة الذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة للاتحاد في جنيف برئاسة صابر شودري رئيس الاتحاد.

وناقش الاجتماع اعتماد جدول الأعمال وتعميم المساواة بين الجنسين في الاتحاد البرلماني الدولي واستعرض خطة العمل الموضوعة لزيادة مشاركة المرأة في أعمال الاتحاد من خلال التعديلات على نظام الجمعية خاصة تحديد نسبة تمثيل النساء بـ 30% كحد أدنى من أعضاء أجهزة الاتحاد والتي تم اقتراحها في لوساكا في شهر مارس 2016.

وفد

وتشارك الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي بوفد برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس في اجتماعات الجمعية 135 للاتحاد البرلماني الدولي والدورة 199 للمجلس الحاكم للاتحاد واللجنتين المالية والتنفيذية واللجان الدائمة والأجهزة التابعة للاتحاد التي بدأت أمس وتستمر إلى 27 الجاري.

ويضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية المشارك في الاجتماعات أعضاء المجلس الوطني الاتحادي كلاً من علي جاسم أحمد ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد وجمال محمد الحاي وحمد عبدالله الغفلي والدكتور محمد عبدالله المحرزي وسعيد صالح الرميثي وعفراء راشد البسطي.