الشارقة تنظم القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة 2017

أعلنت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة، عن تنظيم مؤسسة «نماء» للدورة الأولى من القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة، خلال خريف 2017 في الشارقة، بهدف حشد كافة الجهود والطاقات لدعم وتمكين المرأة اقتصادياً، وذلك في إطار دعم المؤسسة للبرنامج العالمي «تكافؤ الفرص لرائدات الأعمال»، الذي يهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في مجال ريادة الأعمال، وسيصاحب القمة تنظيم أول اكسبو تجاري للمرأة لمدة ثلاثة أيام، يتيح عرض الأعمال التجارية التي تقودها وتديرها المرأة.

جاء ذلك في أعقاب المناقشات التي عُقدت بين مؤسسة «نماء» وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، على هامش الدورة الثانية من المؤتمر الدولي «الاستثمار في المستقبل» الذي استضافته الإمارة يومي 19 و20 أكتوبر الجاري في قاعة الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة، ويأتي الإعلان عن تنظيم القمة العالمية للمرأة بعد النجاح الكبير الذي حققه المؤتمر، والذي اختتم أعماله بإصدار وثيقة «إعلان الشارقة» الهادفة إلى تعزيز صمود النساء والفتيات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تعاون

وأكدت سمو الشيخة جواهر القاسمي أن القمة العالمية ستشهد مزيداً من التعاون بين مؤسسة «نماء» وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، للبدء في العمل من أجل تنفيذ المبادرة الرائدة «تكافؤ الفرص لرائدات الأعمال»، في إمارة الشارقة، ودولة الإمارات، ومختلف دول منطقة الشرق الأوسط، وتسعى القمة إلى تعزيز الجهود المشتركة التي تقوم بها مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والدفع بها نحو آفاق أوسع، بغية تحقيق «أهداف التنمية المستدامة» بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة بحلول عام 2030.

وتنظم مؤسسة «نماء»، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، على هامش القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة، اكسبو للأعمال التجارية التي تقودها وتديرها المرأة، حيث تهدف القمة، التي ستتواصل على مدار ثلاثة أيام، إلى تشجيع الابتكار والإبداع لدى المرأة في مجال إطلاق المشاريع الريادية التي تسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة المرأة.

وثمنت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، الجهود الكبيرة لسمو الشيخ عبد الله بن زايد، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وما يقدمه من دعم متواصل للارتقاء بمكانة المرأة الإماراتية، ودعمه لتعزيز دور المرأة في مختلف أنحاء العالم، وجهود مكتب البعثة الدائمة لدولة الإمارات في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، الداعمة لمؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة، ولمبادرات ومشاريع المؤسسة التي تقوم بتنفيذها بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة، وأكدت سموها أن «نماء» تسعى إلى تعزيز العلاقة القوية التي تربطها بالبعثة الدائمة للدولة في نيويورك، وكذلك علاقاتها مع الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني من أجل الارتقاء بالمرأة على الصعيد العالمي.

مناقشات

وكانت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي عقدت مجموعة من الاجتماعات لمناقشة سبل النهوض بالمرأة والارتقاء بها، بحضور كل من أميرة بن كرم، نائب رئيس مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة، ود. فومزيل ملامبو، المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهند العويس، مستشارة أولى في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وميغ جونز رئيس قسم التمكين الاقتصادي، في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وفيزا فرحان، عضو اللجنة العليا لبرنامج «التمكين الاقتصادي للمرأة»، أحد البرامج الرئيسة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، رغدة تريم، عضو مجلس إدارة في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ونخبة من رائدات الأعمال الناجحات من البرازيل، وسويسرا، وكينيا، وجنوب أفريقيا، والإمارات، والسعودية، وباكستان، وجرى خلالها استعراض العديد من دراسات الحالات التي تسلط الضوء على قصص النجاح التي حققتها رائدات الأعمال والمؤسسات التي ترأسها وتشرف على إدارتها السيدات، كما تمت مناقشة التشريعات والسياسات اللازمة لتقديم الدعم لهنَ لتجاوز التحديات المختلفة التي تواجهها سيدات ورائدات الأعمال.

وسلطت سمو الشيخة جواهر القاسمي الضوء على حق المرأة في التعليم كأساس لضمان التمكين الاقتصادي لها، وقالت: نحن نجتمع اليوم بصفتنا مجموعة من الداعمين والنشطاء لحقوق المرأة وتمكينها اقتصادياً، حيث إن التمكين الحقيقي للمرأة يمكن أن يتحقق فقط عندما نبدأ مبكراً في تعليم الأبناء قيم التسامح والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص الاقتصادية للنساء والرجال.

شراكات

أكدت سمو الشيخة جواهر ضرورة تفعيل الشراكات العالمية المتعلقة بالارتقاء بالمرأة، وقالت: في إطار سعينا لتبني جميع الجهود والمبادرات التي تستثمر من أجل النهوض بالمرأة محلياً وإقليمياً وعالمياً، تتولى مؤسسة «نماء» مهمة دعم برنامج «تكافؤ الفرص لرائدات الأعمال»، الذي يعتبر من أهم المبادرات الرئيسة المنبثقة عن الخطة الاستراتيجية الثانية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تحت عنوان «التمكين الاقتصادي للمرأة»، على مدى السنوات الخمس المقبلة، بشراكة متميزة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.