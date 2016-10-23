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زايد ومحمد بن سلطان بن خليفة وشيوخ القواسم يعزون حميد القطامي

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زايد ومحمد بن سلطان بن خليفة وشيوخ القواسم يعزون حميد القطامي زايد ومحمد بن سلطان بن خليفة وشيوخ القواسم يعزون حميد القطامي

قدّم الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، أمس، واجب العزاء إلى معالي حميد بن محمد القطامي، رئيس مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، في وفاة المغفور لها شقيقته، وذلك بمجلس العزاء في منطقة الرفاعة برأس الخيمة.

وعبّر الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة، والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة، خلال تقديم العزاء، عن خالص تعازيهما لمعاليه ولأسرة الفقيدة وذويها، سائلين المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يسكنها فسيح جناته. كما قدم العزاء الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك، رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة، والشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني، المستشار في مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، والشيخ فاهم بن سلطان بن سالم القاسمي. وعبّر الشيوخ عن خالص تعازيهم لمعاليه ووالد الفقيدة وأسرتها وذويها، سائلين المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يسكنها جناته.

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