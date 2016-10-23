محمد بن راشد يعزي في وفاة محمد ثاني السويدي

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واجب العزاء في وفاة المغفور له، محمد ثاني بن قطامي السويدي، فقد قام سموه، يرافقه ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، بزيارة مجلس عزاء الفقيد، في منطقة ند الشبا في دبي، مساء أمس، وأعرب سموه عن صادق عزائه ومواساته إلى أنجال المرحوم وذويه، راجياً الله تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء، «إنا لله وإنا إليه راجعون».