افتتاح كلية «سبينكاي» العسكرية في باكستان

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بدعم ومساعدة أبناء جمهورية باكستان الإسلامية والمساهمة في تطوير مناطقهم ومدنهم بالمرافق التنموية الحديثة، وتوفير الخدمات الأساسية لهم، ودعم وتطوير قطاع التعليم فيها، وبمتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، افتتح الفريق أول راحيل شريف رئيس أركان الجيش الباكستاني كلية «سبينكاي» العسكرية في منطقة جنوب وزيرستان، بإقليم المناطق القبلية فتح الذي تم إنشاؤها بتكلفة إجمالية بلغت 6 ملايين و350 ألف دولار.

مراسم

وبدأت مراسم الافتتاح التي حضرها عدد من قيادات الجيش الباكستاني وكبار المسؤولين الحكوميين في إقليم المناطق القبلية فتح وجمع غفير من زعماء القبائل الباكستانية ووجهاء المنطقة وأولياء أمور طلاب الكلية، بتلاوة آيات عطرة من القرآن الكريم، ثم عرض مراحل إنجاز مشروع بناء الكلية، ونبذة عن المشاريع الإنسانية والتنموية، التي قدمتها دولة الإمارات لأبناء جمهورية باكستان الإسلامية في مختلف مناطقهم.

وبعد ذلك قام الفريق أول راحيل شريف رئيس أركان الجيش الباكستاني يرافقه عبدالله خليفة الغفلي مدير المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية الخاصة بهذه المناسبة، حيث توجه الجميع بالدعاء لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على هذه المبادرة المقدمة لأبناء المنطقة.

وقام راعي الحفل والضيوف بعد ذلك بجولة ميدانية داخل مبنى الكلية اطلعوا خلالها على منشآتها ومرافقها، التي شملت القاعات والفصول الدراسية والمختبرات العلمية والفنية، إلى جانب المنشآت الرياضية والمرافق التدريبية، وأقسام السكن للإداريين والمعلمين والطلاب.

تكريم

وتم خلال مراسم الاحتفال تكريم المتفوقين والمتميزين من طلبة الكلية وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية، إلى جانب عدد من أولياء أمور الطلبة وسكان المنطقة لتعاونهم ودعمهم لإنشاء هذا الصرح التعليمي.

وأعرب الفريق أول راحيل شريف رئيس أركان الجيش الباكستاني في كلمة له خلال حفل الافتتاح عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمهما المتواصل لجمهورية باكستان الإسلامية، وعلى مبادراتهما التنموية والإنسانية الكريمة لشعبها.

وأكد رئيس أركان الجيش الباكستاني لحضور الحفل من زعماء القبائل ووجهاء المنطقة وأولياء أمور الطلاب أن قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت مساعدات كثيرة وخصوصاً في إقليم المناطق القبلية فتح، حيث مولت تنفيذ العديد من المشاريع التنموية، ومن ضمنها مشروع بناء كلية سبينكاي العسكرية بجهود مشتركة مع الجيش الباكستاني.

وعبر عن سعادته بحضور افتتاح الكلية في منطقة جنوب وزيرستان، قائلاً إنه عندما كان صغيراً وبعمر طلاب الكلية أخبره والده عن بناء مستشفى في لاهور، حيث حضر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لافتتاح هذا المستشفى وهو مستشفى الشيخ زايد، وأذهلته اللوحة التذكارية التي كتب عليها عبارة «هدية لباكستان فقط».

وفي ختام كلمته جدد رئيس أركان الجيش الباكستاني شكره وتقديره لقيادة دولة الإمارات على ما قدمته من مساعدات تنموية وإنسانية لأبناء الشعب الباكستاني.

مبادرات

من ناحيته أشاد عبدالله خليفة الغفلي مدير المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان في تصريح له بهذه المناسبة بالتوجيهات الكريمة والمبادرات المتواصلة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم ومساعدة أبناء الشعب الباكستاني.

وقال، إن افتتاح كلية «سبينكاي» العسكرية يمثل ترجمة عملية لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، التي تهدف إلى المساهمة في التنمية الشاملة للفرد والمجتمع في جمهورية باكستان الإسلامية، إضافة إلى تجسيد صورة مثالية دائمة للنهج الإنساني والتنموي للقيادة السياسية لدولة الإمارات تجاه الشعوب النامية والفقيرة.

وأكد الغفلي حرص القيادة السياسية لدولة الإمارات على دعم القطاع التعليمي في باكستان في جميع المستويات التعليمية، مشيداً بالتوجيهات والدعم والمتابعة الدائمة التي يحظى بها المشروع الإماراتي من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مؤكداً أن الدعم والمتابعة لسموهما رسمت رؤية سديدة لنهج التخطيط والعمل الإنساني والتنموي، وحددت مسار الإنجاز المتميز والمتطور للمشاريع التي كان لها الأثر الكبير والدور الأساسي لنجاح تنفيذ 164 مشروعاً تنموياً وإنسانياً في باكستان.

مناهج

وتعتبر كلية «سبينكاي» العسكرية ثاني كلية من نوعها في منطقة جنوب وزيرستان بعد كلية «وانا» العسكرية التي أنشأتها دولة الإمارات، وتقع الكلية في مدينة جاندوالا بمنطقة جنوب وزيرستان، حيث تقدم منهجاً تعليمياً باللغتين الانجليزية والأوردو. ويستفيد من التعليم بالكلية أبناء سكان مناطق جنوب وزيرستان «تانك و جاندوالا و ديرة إسماعيل ومنطقة بانوا»، حيث تستوعب الكلية 450 طالباً وقد تم بناؤها على مساحة 11054 متراً مربعاً، ويحتوي مبنى الكلية على أقسام التعليم الأكاديمي والفني وقاعة محاضرات رئيسة، وعدد 22 فصلاً دراسياً وقاعة للأعمال الفنية والحرفية، وعدد 4 مختبرات علمية حديثة، وأقسام سكن المعلمين والطلاب وقاعة الطعام وصالة ألعاب رياضية.

وفي تصريح له لوكالة أنباء الإمارات قدم مدير الكلية بالنيابة عنه وعن سكان المنطقة الشكر والتقدير الكبير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على هذه المساهمة الكبيرة التي تخدم المنطقة وأبناءها وتؤهلهم للمستقبل بالعلم والمعرفة والانضباط العسكري.

شكر

عبر الطالب رفيع ضاح القادم من منطقة شمال وزيرستان للدراسة في الكلية عن سعادته بتلقي تعليمه في هذه الكلية العسكرية المتميزة، والتي تم بناؤها بمبادرة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والتي وصفها بالمبادرة الرائعة لأبناء المنطقة، معرباً عن أمنياته بأن يرى هذه الكلية ضمن أفضل الكليات الراقية والحديثة في باكستان.