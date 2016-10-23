بورسعيد تنعى شهيدى الواجب محمد الحسينى وعادل رجائى: نحتسبهما عند الله شهداء

نعى محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، فى بيان أصدره منذ قليل، المقدم محمد الحسينى، الذى استشهد فى حادث هروب المساجين الجماعى من سجن المستقبل بالإسماعيلية.

وقال محافظ بورسعيد: "ننعى بكل أسى وحزن بالنيابة عن شعب بورسعيد بالكامل وفاة البطل الشهيد المقدم محمد الحسينى رئيس مباحث قسم شرطة أبو صوير بالإسماعيلية، ابن محافظة بورسعيد الذى استشهد، منذ قليل، فى مستشفى الإسماعيلية".

وقال محافظ بورسعيد "الضابط محمد الحسينى بطل ضرب للجميع مثلا فى حب الوطن والدفاع عنه، ضحى بحياته من أجل واجبه أثناء عمله ليمنع هروب المساجين، وتحلى بكل الشجاعة والقوة فى التصدى لمحاولة الهروب، ولم يأبه لأى شىء سوى أداء واجبه والدفاع عن وطنه ضد الخارجين عن القانون".

واستكمل "الضابط الشهيد البطل محمد الحسينى ومن مثله من الأبطال استشهدوا من أجلنا جميعا.. من أجل الدفاع عن الوطن وحمايته وأن يعيش كل مواطن فى أمن وأمان.. نحتسبهم جميعا عند الله شهداء".

واختتم المحافظ بيانه قائلاً: "داعين المولى عزوجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

كما نعى اللواء عادل الغضبان عادل رجائى قائد الفرقة التاسعة المدرعة الذى استشهد أمس أثناء توجهه إلى عمله .

وقال البيان: "يتقدم اللواء عادل الغضبان محافظة بورسعيد بالنيابة عن أهالى محافظة بورسعيد بخالص العزاء والمواساة إلى القوات المسلحة وأسرة الشهيد العميد عادل رجائى، قائد الفرقة التاسعة المدرعة وأحد أبطال سيناء الذين استشهد أثناء توجهه إلى عمله، داعين المولى عز وجل أن يتغمده ويتغمد جميع شهدائنا بواسع رحمته وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان".



> فيما نعت مديرية أمن بورسعيد برئاسة اللواء زكى صلاح مدير الأمن، فى بيان لها، الشهيد محمد الحسينى: "تنعى أسرة مديرية أمن بورسعيد "ضباطا وأفرادا وجنودا" ببالغ الحزن والأسى فقيدها المقدم الشهيد محمد الحسينى الذى استشهد نتيجة الاعتداء أثناء مطاردة المساجين الهاربين من سجن المستقبل بالإسماعيلية.. سائلين المولى عز وجل أن يتغمد شهيد الوطن والواجب بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وأعلنت مديرية الأمن أنه سيشع الجثمان صباح الأحد فى جنازة عسكرية من مسجد لطفى شبارة عقب صلاة الظهر، والعزاء بالسرادق أسفل مسكنه بشارع 23 يوليو - العرب - بورسعيد.