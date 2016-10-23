احذر من الإصابة بالتينيا و3 خطوات للتخلص منها

تقول أخصائية الأمراض الجلدية نهال جمال: "مرض التينيا عبارة عن فطريات تصيب الجلد وتظهر على شكل بقع حمراء أو بنية ويصاحبها ظهور قشور، وتكون نتيجة عدوى من شخص آخر أو عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية.

أنواع التينيا:

وتؤكد نهال جمال أن التينيا 3 أنواع يجب التعرف عليها للوصول إلى العلاج الملائم:

النوع الأول "تنيا الفخدين"

وتنتشر فى منطقة أعلى الفخدين على شكل بقع حمراء ملتهبة وتنتج بسبب عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية.

النوع الثانى "تينيا القدم"

وتنتج نظرا لعدم الاهتمام بنظافة القدمين فتظهر الفطريات التى تنتج من الرطوبة وسخونة القدمين، لذلك يجب الاهتمام بتجفيف القدمين قبل ارتداء الحذاء.

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النوع الثالث " التينيا الملونه"

وتظهر غالبا للأشخاص التى تعيش فى المناطق ذات درجات الحرارة العالية نتيجة العرق مع الإفرازات الدهنية، مما يتسبب فى ظهور فطريات التينيا أعلى الأكتاف والذراعين.

طرق علاج والوقاية من التينيا:

1- تقول نهال جمال: لتجنب حدوث التهابات التينيا يجب الاهتمام بالنظافة الشخصية، والعلاج باستخدام مضادات الفطريات لمدة لا تقل عن 14 يوما.

2- عدم تنظيف الملابس مع باقى أفراد الأسرة حتى لا تنتقل العدوى لهم، وأيضا الحرص على عدم ارتداء ملابس الآخرين أو استخدام المناشف معهم.

3- الاستحمام بصابون الكبريت وعدم استخدام الليفة، وارتداء الملابس القطينة البيضاء، والابتعاد عن الألياف الصناعية أو الأقمشة المصبوغة.