"دموع ابليس" في العرض ما قبل الأول بالدار البيضاء

افتتح المخرج المغربي هشام الجباري بسينما ميغاراما العرض ما قبل الأول لفيلمه السينمائي الطويل "دموع إبليس" ، حيث يعد الفيلم أول تجربة سينمائية له مع الفيلم الطويل بعد رصيد هام من الأفلام القصيرة و المسلسلات و الأفلام التلفزيونية .

حضر العرض طاقم الفيلم الذي يعد فيه الممثل رشيد الوالي بطلا رئيسيا إلى جانب الممثلة أمل عيوش و حسن أبو القناطر و يونس ميكري و الطفل أيمن الجباري . كما حضر بالمناسبة عدد هام من النقاد و الإعلاميين الذين لبو دعوة المخرج لتشجيعه و دعم مساره الجديد مع الفن السابع .