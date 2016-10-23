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"دموع ابليس" في العرض ما قبل الأول بالدار البيضاء

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الأحد 23-10-2016 01:25

افتتح المخرج المغربي هشام الجباري بسينما ميغاراما العرض ما قبل الأول لفيلمه السينمائي الطويل "دموع إبليس" ، حيث يعد الفيلم أول تجربة سينمائية له مع الفيلم الطويل بعد رصيد هام من الأفلام القصيرة و المسلسلات و الأفلام التلفزيونية .

حضر العرض طاقم الفيلم الذي يعد فيه الممثل رشيد الوالي بطلا رئيسيا إلى جانب الممثلة أمل عيوش و حسن أبو القناطر و يونس ميكري و الطفل أيمن الجباري . كما حضر بالمناسبة عدد هام من النقاد و الإعلاميين الذين لبو دعوة المخرج لتشجيعه و دعم مساره الجديد مع الفن السابع .

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سيدتي