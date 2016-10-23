رسميا: أنغام تخطف "عيد الحب" من نجوم الموسيقى العربية

حسمت المطربة المصرية أنغام مشاركتها باليوبيل الفضي لمهرجان الموسيقى العربية، ونجحت باختيار يوم الجمعة 4 نوفمبر المقبل موعداً لحفلها السنوي، الذي يوافق الاحتفال بيوم الحب المصري، وستحتفل أنغام في اليوم نفسه بذكر مرور عام على صدور ألبومها الأخير "أحلام بريئة".

انغام اعتادت احياء حفل الختام سنوياً ولكنها تركت حفلها لصديقتها المقربة أصالة، وخاضت مفاوضات مع إدارة المهرجان لتضمن الفوز بحفل دار الأوبرا المصرية بهذا التاريخ المميز، خاصة وأن الدورة الحالية تضم 82 فناناً من أشهر نجوم الغناء العربي، وطالبت بمنحها حق الاحتفال بيوم الحب "المصري" الموافق الرابع من نوفمبر سنوياً، خاصة وأنها ستحتفل أيضاً بمرور عام على إطلاق ألبومها الرومنسي "أحلام بريئة"، وبدأت بالفعل الترويج للاحتفال عبر حساباتها الرسمية الموثقة بمواقع التواصل الاجتماعي، وأجرت استطلاع رأي لمعرفة الأغنية الأكثر قرباً لجمهورها، علماً بأنها خطفت الأنظار العام الماضي عندما بكت وهي تؤدي أغنيتها الشهيرة "أكتبلك تعهد".

يذكر أن الدورة الحالية للمهرجان ستشهد مشاركة النجوم اصالة وعلي الحجار وعاصي الحلاني، وهاني شاكر ومحمد الحلو ومدحت صالح وصفوان بهلوان، وغيرهم من نجوم الغناء الشرقي عبر 37 حفلة بدور الأوبرا بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور، وأصرت أنغام على تقديم حفلها منفردة بدون مشاركة نجم آخر، وتقرر ان يسبقها فاصل موسيقي لعازف الكمان عبده داغر.