هكذا نفى وائل كفوري خبر طلاقه

استغل النجم اللبناني وائل كفوري مشاركته في حفل ملكة جمال لبنان للعام 2016، لينفي جميع الشائعات التي تحدثت عن طلاقه في الفترة الأخيرة، بطريقة غير مباشرة.

كفوري وبعد تقديمه إحدى أغنياته على مسرح كازينو لبنان، وجه تحيّة لعائلته وزوجته مؤكداً أنها كانت لتحضر الحفل لولا الأطفال.

وكانت بعض المواقع الإلكترونية قد أكدت طلاق وائل وذهب البعض الى حد التأكيد أنه تحدث في آخر اغنياته عن الخيانة من وحي معاناته الزوجية، وهو ما واجهه الفنان بالتجاهل قبل أن يقرر وضع حد للشائعات في حفل انتخاب ملكة جمال لبنان.