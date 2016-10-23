أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة آخرين في تصادم سيارتين بميدان المطرية –(صور) -
بالأسماء.. تشكيل المجلس الأعلى والهيئتان الوطنيتان للصحافة والإعلام -
لجنة لفحص توريد الأكسجين الطبي لمستشفيات دمياط -
بالصور.. محافظ المنوفية: نقف على الحياد من مرشحي انتخابات "تلا ـ الشهداء" -
بالصور.. محافظ كفر الشيخ يضبط سيارة مُحمّلة بـ 135 ألف وحدة زريعة بلطي -
أرسنال يتواصل مع فالفيردي لخلافة فينجر -
البرلمان يناقش تعديل أحكام المرور و42 اقتراحًا برغبة للنواب -
خبير: المشروع النووي يتكلف ١٥ مليار دولار وينتج ٤.٨ جيجا وات فقط -
طبيب مصري يتوصل لعلاج سرطان الثدي باستخدام فيروس «CMV» -
هشام الشريف: أنا وزير الغلابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

رئيس فنزويلا: إن منتجي النفط يقتربون من الاتفاق على تحديد الإنتاج

Google+ Print
رئيس فنزويلا: إن منتجي النفط يقتربون من الاتفاق على تحديد الإنتاج رئيس فنزويلا: إن منتجي النفط يقتربون من الاتفاق على تحديد الإنتاج

نقلت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية (أذرتاج) عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قوله يوم السبت إن الدول الأعضاء بمنظمة أوبك والدول غير الأعضاء “على وشك” التوصل إلى اتفاق بشأن تقييد إنتاج النفط.

ونسبت الوكالة إلى مادورو قوله في باكو عاصمة أذربيجان “تحدثت اليوم مع رئيس (أذربيجان) إلهام علييف بشأن التوصل لاتفاقيات بين أوبك والدول غير الأعضاء بالمنظمة، اقتربنا جدا من التوصل لاتفاقيات والتوقيع على اتفاق بخصوص هذا الأمر.”

وأضاف “أعتقد أن الاتفاق المشار إليه سيتم التوصل إليه خلال وقت قصير جدا وسنعلنه، هذا سيمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من الاستقرار والاستثمارات وثبات الإنتاج وصيغة جديدة لسعر النفط.”

وزار مادورو في وقت لاحق إيران وبحث قضايا تشمل سوق النفط مع الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي والرئيس حسن روحاني.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أن خامنئي أبلغ مادورو بأن التراجع في النفط يمثل “أداة للضغط على الدول التي لا تعتمد على الولايات المتحدة”.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني عن خامنئي قوله “إنه يمكن من خلال السياسات الحكيمة وزيادة التعاون التغلب على مثل هذه المؤامرات والعداء.”

وأبلغ روحاني مادورو بأن “إيران تدعم أي إجراء يتماشى مع استقرار سوق النفط وسعر عادل ونصيب عادل (من الإنتاج).”

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
«الصناعات المعدنية»: تراجع أسعار الحديد الصيني في بورصة لندن

«الصناعات المعدنية»: تراجع أسعار الحديد الصيني في بورصة لندن

أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر

أسعار أشهر السيارات المستعملة في سوق العاشر

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر