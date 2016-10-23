رئيس فنزويلا: إن منتجي النفط يقتربون من الاتفاق على تحديد الإنتاج

نقلت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية (أذرتاج) عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قوله يوم السبت إن الدول الأعضاء بمنظمة أوبك والدول غير الأعضاء “على وشك” التوصل إلى اتفاق بشأن تقييد إنتاج النفط.

ونسبت الوكالة إلى مادورو قوله في باكو عاصمة أذربيجان “تحدثت اليوم مع رئيس (أذربيجان) إلهام علييف بشأن التوصل لاتفاقيات بين أوبك والدول غير الأعضاء بالمنظمة، اقتربنا جدا من التوصل لاتفاقيات والتوقيع على اتفاق بخصوص هذا الأمر.”

وأضاف “أعتقد أن الاتفاق المشار إليه سيتم التوصل إليه خلال وقت قصير جدا وسنعلنه، هذا سيمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من الاستقرار والاستثمارات وثبات الإنتاج وصيغة جديدة لسعر النفط.”

وزار مادورو في وقت لاحق إيران وبحث قضايا تشمل سوق النفط مع الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي والرئيس حسن روحاني.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أن خامنئي أبلغ مادورو بأن التراجع في أسعار النفط يمثل “أداة للضغط على الدول التي لا تعتمد على الولايات المتحدة”.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني عن خامنئي قوله “إنه يمكن من خلال السياسات الحكيمة وزيادة التعاون التغلب على مثل هذه المؤامرات والعداء.”

وأبلغ روحاني مادورو بأن “إيران تدعم أي إجراء يتماشى مع استقرار سوق النفط وسعر عادل ونصيب عادل (من الإنتاج).”