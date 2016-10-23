رئيس وزراء تركيا يطالب الاتحاد الأوروبي باتخاذ قرار بشأن إنضمام بلاده لعضويته

طالب رئيس وزراء تركيا بن علي يلدريم، اليوم السبت، الإتحاد الأوروبي بحسم قراره بشأن إنضمام بلاده إلى الإتحاد.

وذكرت قناة “روسيا اليوم” الناطقة باللغة الإنجليزية، أن يلدريم، أوضح في كلمة ألقاها خلال مؤتمر حزب العدالة والتنمية الحاكم، “أنه يتعين على الإتحاد الأوروبي ألا ينسى أن تركيا كان لديها دائما بدائل أخرى، وأنها تعمل منذ أكثر من خمسين عاما من أجل الإنضمام إلى الإتحاد الأوروبي وقامت بأكثر مما هو مطلوب منها، وأن القرار الآن بات بين أيدي الإتحاد الأوروبي”.

يذكر أن الإتحاد الأوروبي حذر تركيا مؤخرًا من العودة إلى تطبيق عقوبة الإعدام بوصفه خطوة من شأنها أن تحول دون إنضمامها إلى الإتحاد الأوروبي في المستقبل.

أ ش أ