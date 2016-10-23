ميلان يفوز على يوفينتوس بهدف مقابل لا شئ

فاز فريق إي أس ميلان على ضيفه فريق يوفنتوس فى الديربى الذي أقيم على ملعب السان سيرو فى مدينة ميلانو ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدورى الايطالى (الكاليتشو) بهدف مانويل لوكاتيلى فى الدقيقة 65 من عمر المبارة من صاروخ أرض جو فى مرمى الحارس العملاق (بوفون).

وبدأ الميلان بتشكيلة مكونه من، دوناروما – أباتي – جابرييل باليتا – رومانيولي – دي تشيليو – كوشكا – لوكاتيلي – بونافنتورا – فيرنانديز سوسو – كارلوس باكا – نيانج.

كما بدأ اليوفي بتشكيلة مكونة من، بوفون – بارزالي – بونوتشي – بن عطية – دانييل ألفيس – خضيرة – هيرنانيز – بيانيتش – ساندرو – ديبالا – هيجواين.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الميلان الى 19 نقطه احتل بها المركز الثانى خلف يوفينتوس المتصدر فيما توقف رصيد فريق السيدة العجوز عند النقطة 21 فى المركز الأول.

ويمكن لروما مشاركة الميلان الوصافه اذا تغلب على ضيفة باليرمو غدا فى المبارة المقامه غدا على الملعب الاوليمبيكو.

ويذكر أن الميلان سيقابل اليوفينتوس فى مبارة السوبر الايطالى التى ستقام فى ديسمبر المقبل.