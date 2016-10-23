رئيس جامعة بني سويف: خلال أيام افتتاح مركز طبي متكامل لخدمة أهالي المحافظة‎

قال الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بنى سويف أن الجامعة تعتبر من أكبر الجامعات علي مستوي الجمهورية من حيث العدد ونوعية الكليات المنشأة حديثاً والفريدة من نوعها لخدمة العملية التعليمية والمواطنين .

وأضاف رئيس الجامعة في تصريحات ” لأونا ” أن الجامعة بصدد إنشاء كلية لعلوم الفضاء ومعهد للدراسات الإستراتيجية ومعهد لعلوم الليزر والذي يعد فريد من نوعة علي مستوي جامعات مصر.

وأكد رئيس جامعة بني سويف أنة خلال أيام سيتم إفتتاح مركز طبي متكامل داخل حرم الجامعة يضم أكثر 46 سرير لتقديم خدمة طبية متكاملة لأهالي محافظة بني سويف .