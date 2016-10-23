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عشرات القتلى بحادث قطار في الكاميرون

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عشرات القتلى بحادث قطار في الكاميرون عشرات القتلى بحادث قطار في الكاميرون

أعلن رئيس الكاميرون، بول بيا، السبت، أن ما يزيد على 70 شخصا لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 600 آخرين عندما خرج قطار مكتظ بالركاب عن القضبان في الكاميرون، الجمعة، وأصدر إعلانا بيوم حداد وطني على الضحايا.

وكان القطار التابع لشركة كامريل متجها من العاصمة ياوندي إلى مدينة دوالا الساحلية عندما وقع الحادث في الساعة 11 صباحا تقريبا (1000 بتوقيت غرينتش) قرب محطة القطارات في بلدة أسيكا الواقعة على بعد نحو 120 كيلومترا غربي ياوندي.

وكتب رئيس الكاميرون الموجود خارج البلاد على صفحته في فيسبوك: “خالص مواساتي للعائلات الثكلى من جراء حادث خروج قطار كامريل عن القضبان. توفي أكثر من 70 راكبا وأصيب 600″.

وأضاف: “أصدرت تعليماتي إلى بتوفير كامل المساعدة للناجين في حين أن التحقيقات ستجرى لتحديد سبب خروج القطار عن القضبان”، وأعلن بيا، الاثنين، يوما وطنيا للحداد تنكس فيه الأعلام.

وقال وزير الاتصالات، عيسى تشيروما باكاري، في وقت سابق: “منذ إعلان الرقم الأخير (للقتلى) تم العثور على المزيد من الجثث وحاليا هناك 63 قتيلا و500 مصاب على الأقل. العمل متواصل لإزالة الحطام “.

من جانبها، قالت شركة كامريل وهي إحدى وحدات مجموعة بولوره الصناعية الفرنسية في بيان إنها تعمل مع السلطات الكاميرونية لضمان رعاية المصابين ودعم أسر القتلى.

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