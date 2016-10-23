مقتل وإصابة 150 مسلحًا بأكبر ضربة جوية في سيناء

قتل وأصيب نحو 150 من العناصر المتشددة، الأحد، في سلسلة غارات جوية نفذها الجيش المصري على مواقع ومخابئ لتنظيم أنصار بيت المقدس بمدينتي رفح والشيخ زويد.

ووفقًا لسكاى نيوز عربية، فقد ذكرت مصادر أمنية أن الغارات ركزت على قرية بلعة غرب مدينة رفح، حيث أسفر القصف الجوي عن مقتل نحو 70 من العناصر التكفيرية وإصابة نحو 70 آخرين وتدمير عدد من سيارات الدفع الرباعي والدراجات النارية.

وأضافت المصادر أن القوات أحبطت محاولة تفجير 4 عبوات ناسفة زرعت بمنطقة الإرسال الواقعة بين مدينتي رفح والشيخ زويد، كما قتل أحد العناصر التكفيرية أثناء محاولته إطلاق قذيفة آر بي جي على القوات من خلف منزل مهجور في المنطقة الواقعة بين قريتي الخروبة وقبر عمير.

وتشهد مناطق متفرقة في محافظة شمال سيناء هجمات ضد الجيش والشرطة والمدنيين، تبنت معظمها جماعة “أنصار بيت المقدس” التي أعلنت ولاءها لتنظيم “داعش” الإرهابي.

وتصاعدت وتيرة الهجمات في سيناء ومناطق مصرية أخرى منذ عزل الرئيس المنتمي إلى جماعة الإخوان محمد مرسي، في يوليو 2013، إثر مظاهرات شعبية حاشدة.