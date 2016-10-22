وزير الداخلية يقرر ترقية اسم الشهيد محمد الحسينى إلى رتبة مقدم

أصدر اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، قرارا بترقية اسم الرائد الشهيد محمد الحسينى إلى رتبة مقدم.

وقال مصدر أمنى بمديرية أمن الإسماعيلية، إنه من المقرر إقامة جنازة عسكرية للشهيد محمد الحسينى رئيس مباحث مركز أبوصوير، بمسقط راسه بمحافظة بورسعيد، والذى استشهد نتيجة إصابته بطلق نارى فى الرأس أثناء مطاردته لمساجين هاربين من سجن المستقبل بالإسماعيلية.

كان مصدر طبى، أعلن عن استشهاد الرائد محمد الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة ابوصوير متأثرا باصابته بعد توقف المخ والقلب وعدم استجابته لأجهزة مستشفى جامعة قناة السويس التخصصى.

كان سجن المستقبل بالإسماعيلية، تعرض ليلة أمس الأول الخميس، إلى عملية هروب جماعى من السجن عقب اطلاق أعيرة نارية كثيفة من داخل السجن ومن خارجه مما أدى إلى إصابة الشرطى محمد أبوالفتوح بطلق نارى ووفاة مواطن آخر من قرية الواصفية القريبة من السجن، وإصابة الرائد محمد الحسينى رئيس مباحث أبوصوير بطلق نارى بالرأس أثناء مطاردة المساجين الهاربين، وتم نقله الى مستشفى جامعة قناة السويس التخصصى وظل بالمستشفى لمدة يومين وكانت حالته العامة سيئة للغاية واستشهد متأثرا باصابته بعد توقف القلب والمخ وعدم استجابته لأجهزة الإنعاش المتواجدة بغرفة العناية المركزة بالمستشفى.