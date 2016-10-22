كايني ويست يعايد زوجته كيم كردشيان بفيديو نادر ومؤثر

اختار المغني الشهير كايني ويست Kanye West أن يعايد زوجته كيم كردشيان Kim Kardashian التي تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ36 بطريقة مؤثرة جداً.

فقد نشر النجم البالغ من العمر 39 عاماً فيديو على إحدى صفحاته الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي مدته حوالي الـ5 دقائق، يظهر زوجته في مقاطع مسجلة من أيام طفولتها مع عائلتها وعلى وجه الخصوص والدها المتوفي.

واللافت في الفيديو هو مشهد يوجه فيه الأب نصيحة لابنته كيم أو "كيمبرلي" حسب ما يناديها في الفيديو، حيث قال :"اتبعي قناعتك الصادقة فقط وحافظي على قوتك".

وقد أحدث الفيديو ضجّة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة على مستوى العائلة، إذ اعتبرت كلوي كردشيان Khloé Kardashian أن هذا الفيديو هدية للعائلة بأسرها وليس كيم فقط، مضيفة :" كنت قد اشتقت إلى هذا الصوت"، في إشارة إلى صوت والدها.

يذكر أن كيم كردشيان تعيش حالياً أزمة نفسية قاسية بعد حادثة السطو التي تعرضت لها في العاصمة الفرنسية، باريس، وتحاول الابتعاد عن الأضواء.