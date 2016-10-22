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“أحمد بان”: بعد سجن “المعزول” 20 عامًا.. الجماعة بدأت تتخلى عنه‎

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“أحمد بان”: بعد سجن “المعزول” 20 عامًا.. الجماعة بدأت تتخلى عنه‎ “أحمد بان”: بعد سجن “المعزول” 20 عامًا.. الجماعة بدأت تتخلى عنه‎

علق الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، أحمد بان، على تأييد محكمة النقض المصرية حكم سجن الرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات الإخوان 20 عامًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث قصر الاتحادية»، إن بعض الفصائل داخل الجماعة قبلت فكرة استبعاد مرسي كليًا، ولم تعد تتحدث عن مرسي كما كان في السابق.

وأضاف بان خلال لقائه ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي خالد عاشور، أن جماعة الإخوان المسلمين تخلت عن الرئيس المعزول محمد مرسي، لأن كل ما يهمهم أن يبقى التنظيم رقمًا مهمًا في معادلة السياسة المصرية.

وأوضح بان أن المعزول مرسي، لم يعد الرقم الصعب في المعادلة الآن، موضحا أن الجماعة منقسمة إلى فريقين؛ الأول هو التيار التقليدي الطامح للمحافظة على التنظيم تحت أي سقف سياسي، والآخر فريق يرفض الرضوخ لهذا السقف ويراهن على سياق صراع مسلح مع النظام والمجتمع، وآخرها استهداف العميد عادل رجائي، قائد الفرقة التاسعة المدرعة، صباح اليوم، معتبرا أن استشهاده يأتي تتويجًا لعدد كبير من العمليات التي نشط فيها هذا الفريق من الجماعة.

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أونا

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