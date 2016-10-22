البنك الدولي يتوقع ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير العام القادم

أعلن البنك الدولي، اليوم الخميس، عن رفع توقعاته بشأن أسعار النفط في عام 2017، من 53 دولارا، حسب التوقعات السابقة، إلى 55 دولارا للبرميل.

وذكر كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي، جون بافيس، في بيان صادر عن البنك: “نحن نتوقع زيادة كبيرة لأسعار المحروقات، وخاصة النفط في العام المقبل.

وعلى الرغم من ذلك هناك بعض الغموض بشأن الآفاق، نحن بانتظار التفاصيل وتنفيذ قرار “أوبك” الذي سيؤثر على أسواق النفط، في حال تطبيقه”.

وحسب توقعات البنك، فإن أسعار المحروقات، أي النفط والغاز الطبيعي والفحم، ستزداد في العام المقبل بنسبة حوالي 25 بالمئة.

أما التوقعات بشأن أسعار النفط في العام الحالي، فتم الإبقاء عليها عند مستوى 43 دولارا للبرميل.

بالإضافة إلى ذلك رفع البنك الدولي توقعاته بشأن نسبة نمو أسعار المعادن في عام 2017، من 3.6 بالمئة إلى 4.1 بالمئة. وحسب التوقعات، سيزداد سعر الزنك بنسبة أكثر من 20 بالمئة بعد إغلاق عدد من المناجم الكبرى وتقلص الإنتاج أما الذهب سيتقلص سعره قليلا، ليصل إلى 1219 دولارا للأوقية.

هذا، وكانت دول “أوبك” قد اتفقت في اجتماع غير رسمي بالجزائر، يوم 28 سبتمبر الماضي، على الحد من إنتاج النفط بحدود 32.5 — 33 مليون برميل من النفط في اليوم، ولكن لم يتم الاتفاق على حصص معينة للدول. ومن المتوقع أن يتخذ القرار النهائي بهذا الخصوص خلال اجتماع “أوبك” في فيينا يوم 30 نوفمبر المقبل.

وتأمل المنظمة بانضمام روسيا وغيرها من الدول المنتجة للنفط، من غير أعضاء “أوبك”، إلى الإجراءات لاستقرار السوق النفطية.