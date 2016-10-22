أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة آخرين في تصادم سيارتين بميدان المطرية –(صور) -
بالأسماء.. تشكيل المجلس الأعلى والهيئتان الوطنيتان للصحافة والإعلام -
لجنة لفحص توريد الأكسجين الطبي لمستشفيات دمياط -
بالصور.. محافظ المنوفية: نقف على الحياد من مرشحي انتخابات "تلا ـ الشهداء" -
بالصور.. محافظ كفر الشيخ يضبط سيارة مُحمّلة بـ 135 ألف وحدة زريعة بلطي -
أرسنال يتواصل مع فالفيردي لخلافة فينجر -
البرلمان يناقش تعديل أحكام المرور و42 اقتراحًا برغبة للنواب -
خبير: المشروع النووي يتكلف ١٥ مليار دولار وينتج ٤.٨ جيجا وات فقط -
طبيب مصري يتوصل لعلاج سرطان الثدي باستخدام فيروس «CMV» -
هشام الشريف: أنا وزير الغلابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

%37 نسبة الإشغال بالفنادق العائمة والثابتة بالأقصر وأسوان

Google+ Print
%37 نسبة الإشغال بالفنادق العائمة والثابتة بالأقصر وأسوان %37 نسبة الإشغال بالفنادق العائمة والثابتة بالأقصر وأسوان

 

مدينة الأقصر _ أرشيفية

قال مساعد مدير شرطة السياحة والآثار بمنطقة جنوب الصعيد اللواء حسني حسين إن عدد الفنادق العائمة المشغولة بالنزلاء بين الأقصر وأسوان بلغ 50 باخرة من أصل 245 باخرة تقل ألفين 239 سائحا من جنسيات مختلفة، بنسبة إشغال بلغت 37%.

وأضاف مساعد مدير شرطة السياحة والآثار بمنطقة جنوب الصعيد -في تصريح صحفي اليوم الاثنين- أن عدد النزلاء في الفنادق الثابتة بلغ 818 سائحا من مختلف الجنسيات، بالإضافة إلى 645 سائحًا مصريًا، بنسبة إشغال وصلت 37%، مشيرا إلى توافد جنسيات إسبانية وعربية لزيارة المناطق الأثرية بالمحافظتين، وأكد أن جميع المناطق الأثرية والسياحية في جنوب الصعيد مؤمنة تماما لاستقبال الزوار من جميع الجنسيات العربية والأجنبية.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا