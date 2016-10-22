%37 نسبة الإشغال بالفنادق العائمة والثابتة بالأقصر وأسوان

قال مساعد مدير شرطة السياحة والآثار بمنطقة جنوب الصعيد اللواء حسني حسين إن عدد الفنادق العائمة المشغولة بالنزلاء بين الأقصر وأسوان بلغ 50 باخرة من أصل 245 باخرة تقل ألفين 239 سائحا من جنسيات مختلفة، بنسبة إشغال بلغت 37%.

وأضاف مساعد مدير شرطة السياحة والآثار بمنطقة جنوب الصعيد -في تصريح صحفي اليوم الاثنين- أن عدد النزلاء في الفنادق الثابتة بلغ 818 سائحا من مختلف الجنسيات، بالإضافة إلى 645 سائحًا مصريًا، بنسبة إشغال وصلت 37%، مشيرا إلى توافد جنسيات إسبانية وعربية لزيارة المناطق الأثرية بالمحافظتين، وأكد أن جميع المناطق الأثرية والسياحية في جنوب الصعيد مؤمنة تماما لاستقبال الزوار من جميع الجنسيات العربية والأجنبية.

أ ش أ