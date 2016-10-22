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محافظ الغربية: توفير 171 موقعا لبناء مدارس جديدة

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محافظ الغربية: توفير 171 موقعا لبناء مدارس جديدة محافظ الغربية: توفير 171 موقعا لبناء مدارس جديدة

شدد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية على سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة لتخصيص قطع الأراضى الواقعة تحت ولاية بعض الهيئات الحكومية لبناء مدارس عليها وإتباع أقصى درجات المرونه سواء تم تخصيص هذة الأراضى بحق الانتفاع او بنظام نقل الأصول او البيع وذلك بهدف تخفيض كثافة الفصول الحالية وتلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من الطلاب للمدارس وخاصة في المناطق الفقيرة وذات الكثافة السكانية العالية .
> وذلك خلال الاجتماع الذى عقدة بقاعة الاجتماعات بالديوان العام لبحث إمكانية توفير باقى الأماكن لبناء مدارس عليها حيث ان محافظة الغربية مطالبة بتوفير 248 موقع لبناء مدارس عليها تم توفير 171 موقع صالح للبناء حتى الآن وتضمن الاجتماع تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بسرعة بتوفير الأماكن اللازمة لبناء مدارس وإنهاء الاجراءات القانونية اللازمة لنقل ملكية هذة الأراضى للمحافظة وسرعة البدء في البناء.

وأصدر محافظ الغربية تعليماتة خلال الاجتماع على سرعة إنهاء الإجراءات وتوفير باقى الأماكن المطلوبة وعددها 75 موقع على تكون الأماكن التى يتم اختيارها قريبة من المرافق والخدمات ترشيدا للانفاق وسرعة البدء فى البناء لتخفيض الكثافة داخل الفصول مع الأخذ في الاعتبار عدم تكثيف بناء مدارس فى الأماكن التي لا تحتاج لبناء مدارس بها والأولوية لبناء المدارس التى صدر لها قرار إحلال وتجديد مع اعتبار أن تدبير باقى المواقع وسرعة إنهاء إجراءات نقل الملكيه وبناء هذة المدارس هو مشروع قومى ومن أولويات الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية لتخفيف العبئ عن كاهل المواطن البسيط بحيث يتم إنشاء مدارس فى كافة الأماكن من مدن وقرى وعزب ونجوع والقضاء على ظاهرة التسرب من التعليم.
> ووجة سيادتة مسئول هيئة الأبنية التعليمية وهيئة الأوقاف ووكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية بسرعة إنهاء معاينات المواقع التى لم يتم معاينتها حتى الآن وإنهاء إجراءات الاستبدال والشراء لقطع الأراضى الصالحة لإقامة مدارس عليها وخاصة المملوكة لهيئة الأوقاف وتفعيل بروتوكول التعاون المتفق عليه فيما بينهما بشراء هذة الأراضى او استبدالها باراضي أخرى في المجتمعات العمرانية الجديدة.
> حضر الاجتماع اللواء السيد سعيد السكرتير العام للمحافظة وعدد من أعضاء مجلس النواب للمحافظة ورؤساء المدن والأحياء ومدير مديرية الإصلاح الزراعى ومسئول عن حماية الأراضى بالزراعة ومسئول قطاع الكهرباء ورئيس جهاز مشروعات مياة الشرب والصرف الصحي وبعض مديرى الإدارات التعليمية ومدير إدارة الاتصال والشئون القانونية بالمحافظة.

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