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تركيا “غير مقتنعة” بتعهدات أميركا بشأن الموصل

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تركيا “غير مقتنعة” بتعهدات أميركا بشأن الموصل تركيا “غير مقتنعة” بتعهدات أميركا بشأن الموصل

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، السبت، إن تركيا مستعدة “لاتخاذ إجراءات” في العراق لأنها لم تقتنع بتعهدات واشنطن وبغداد بأن المسلحين الأكراد والفصائل الشيعية لن تشارك في القتال الدائر حاليا في الموصل.

وأضاف يلدريم الذي كان يتحدث لمجموعة من الصحفيين إن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه الوضع في العراق في ظل وجود حدود لمسافة 350 كيلومترا مع هذا البلد.

وقال في التصريحات التي أذاعها التلفزيون على الهواء مباشرة “لا يمكن أبدا أن تقف تركيا مكتوفة الأيدي أمام المذابح وموجات اللاجئين المحتملة، والاشتباكات على الحدود وسوف تتحرك عند الضرورة.”

وأضاف “اتخذنا كافة الاستعدادات للقيام بإجراءاتنا لأن الوعود التي قدمتها الولايات المتحدة والعراق بألا يكون حزب العمال الكردستاني والفصائل الشيعية جزءا من العمليات لم تقنعنا.”

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