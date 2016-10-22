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نيابة مركز دمياط تستبعد شبهة اتهام رئيس مباحث رأس البر بالاشتراك فى سرقة

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نيابة مركز دمياط تستبعد شبهة اتهام رئيس مباحث رأس البر بالاشتراك فى سرقة نيابة مركز دمياط تستبعد شبهة اتهام رئيس مباحث رأس البر بالاشتراك فى سرقة

>دمياط - معتز الشربينى

قررت نيابة رأس البر برئاسة المستشار أحمد القزاز، رئيس نيابة مركز دمياط ورأس البر، وبمعاون قضائى إيهاب السيد، استبعاد شبهه اشتراك كلا من الرائد أحمد ربيع، رئيس مباحث رأس البر، والنقيب محمد حمادة، معاون المباحث، من واقعة السرقة فى القضية رقم 234 لسنة 2016 إدارى رأس البر، ووجهت النيابة تهمة البلاغ الكاذب لكل من "عبير .م.ا"  و"نادية .ا .ع"  و"محمد .ف .ج".

 

وتعود إحداث القضية إلى قيام "نعمان .ن.ا" بشكوى زوجته "جيهان .ا" بسرقته وسرقة مبالغ مالية منه تقدر بمبلغ 2 مليون جنيه ومشغولات ذهبية، وقامت المتهمة بالاشتراك مع المتهمين الثلاثة السابقين بعمل بلاغ كيدى لاستدعاء الشرطة ليتمكن المتهمون من الفرار.

 

وهو ما دعا الزوج إلى تقديم بلاغ وشكوى ضد الضباط، والذين اقروا بتوجههم لمحل سكن المذكور بناء على بلاغ تقدموا به، وبناءً عليه أمرت النيابة العامة نيابة مركز دمياط ورأس البر، بمعرفة المستشار أحمد القزاز رئيس النيابة، بسرعة ضبط المتهمين الأربعة، وسرعة عرضهم على النيابة العامة للتحقيق .

 

 


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